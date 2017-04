What will have been – Det på riktigt farliga

Circa är den tredje australiensiska nycirkusgruppen som på tre år gästat Östersund. I tisdags var det svensk turnépremiär för Circas "What will have been" på Storsjöteatern. Liksom de två tidigare kompanierna Casus och Gravity and other myths använder sig Circa av en avskalad och nedtonad estetik där det virtuosa får ta större plats. I jämförelse med Circas Close up som jag såg i Edinburgh 2014 är det här en uppsättning närmare dansen. Både dans och nycirkus är i högsta grad kropp – men de delar som är mer dans än cirkus ter sig här tämligen slätstrukna.

Det är när det fysiska ställs på sin spets som allt får sin mening. I en sekvens utför den kvinnliga och en av de två manliga artisterna en duett med högst osäkert underlag; ett stativ för handstående där ett av de två stagen är osäkrat. Det blir till en vacker och intensiv bild av livet och dess nära relationer – när som helst kan allt brista och vi faller, bokstavligen handlöst. Till det Velvet Undergrounds "Pale blue eyes".

Ett musikval som sticker ut i en uppsättning där violinisten Lachlan O’Donnells livestråkar blandas med elektronika och ljudspår som från en brusig radiokanal långt bortifrån. Särskilt bra gifter sig violinistens strängar med Lauren Herleys repnummer som får publiken att kollektivt och mycket hörbart dra efter andan. Som att fingrarnas snabba färd över strängarna får ett fysiskt större och farligare, men lika virtuost uttryck, i fallet genom luften mot scengolvet. Ett fall som plötsligt stoppas upp av det noggrant virade repet. En kroppens musik.

Många nummer jobbar med motsägelser: Det som borde vara ett mottagande av en flygande kropp mot en annan blir till en överraskande knuff. Eller så blir de hårt kontrollerade kropparna plötsligt helt lealösa. Så lealösa att de flyger i en fascinerande vågrörelse som fortplantar sig från fot till huvud.

Nyligen hörde jag en teori om att konsten söker sig mot verkligheten eftersom verkligheten i allt högre grad lånar grepp från fiktionen. Kanske bottnar fascinationen över nycirkus i samma längtan; det på riktigt farliga. En situation där ens närvaro spelar roll och man inte får plocka fram telefonen och ta en bild eftersom det kan innebära ett fall från hög höjd? Kanske.

Malin Palmqvists krönika: Scenkonsten klär av sig i Edinburgh (om Circas Close up)