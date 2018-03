Tonbruket en av fem nya akter till Urkult

Tonbruket föddes i basisten Dan Berglunds vilja att spela tillsammans med gitarristen Johan Lindström. Dan Berglund är uppvuxen i Pilgrimstad och har en bakgrund i Esbjörn Svensson Trio. Till Tonbruket sällade sig pianisten Martin Hederos, med en bakgrund i bland annat Soundtrack of our lives, och slagverkaren Andreas Werlin från Wildbirds & Peacedrums. De har flera gånger belönats med Årets Jazz under Grammisgalan – senast ifjol.

Jaqee kallar sig en musikalisk kameleont som vill utforska de genrer som känns bra för stunden. Hon delar sin tid mellan Göteborg och Berlin men har – sin vilja att utforska nya genrer till trots – kallats Sveriges souldrottning.

Polska gruppen Dikanda står för årets balkaninslag. De har genom åren gjort sig kända för att bjuda på en musikalisk känslosam repertoar.

Azca & Kweeband samt Rosa Kvartetten är två relativt nya band. Azca började sin karriär inom hiphop i duon Azca & Nino. Till Urkult kommer hon med ett gäng skolade jazz- och folkmusiker som bjuder på tunga beats och mycket stråk. Rosa Kvartetten är en stråkkvartett som spelat med många kända musiker men som även skriver eget material.

