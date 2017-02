Tempofylld konsert med Rigmor Gustafssons kvartett

Det är två år sedan vi hörde Rigmor Gustafsson på Östersunds jazzscen senast. Och under den tiden har hon bara befäst sin position som en av Nordens främsta jazzsångerskor. Därtill en mycket framgångsrik låtskrivare.

I torsdags drog hon fullt hus med entusiastisk publik till Gamla Teatern, där hon framträdde med sin väl sammansvetsade kvartett. Helt lysande musiker som Jonas Östholm på piano, Martin Höper, bas, och Christ Montgomery, trummor, ger Rigmor Gustafsson den tajta instrumentala uppbackning hon förtjänar.

Repertoaren är en blandning av moderna jazzklassiker och egna låtar av mycket personlig karaktär. Det finns en väldig spännvidd mellan den inledande Chick Corea-låten och avslutande extranumret Tears from the Star av Sting och det krävs naturligtvis både personligt mod och utomordentlig sånglig säkerhet för att däremellan kunna lägga in såväl Judy Garlands stora slagnummer Over the Raibow som en blues av Michel Legrand och en visa av Birger Sjöberg.

Men Rigmor Gustafsson klarar galant den häftiga låtblandningen och lyckas sätta sin personliga sångstämpel på rubbet i en tempofylld konsert med hög intensitet.