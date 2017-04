Stämningsfullt och nyskapande med hopp om jazzens framtid

Ung jazz och jazz för unga har stått i fokus för arrangerande Föreningen Jazz i Jemtland under den gångna veckan. Vid två på varandra följande konsertkvällar bjöds först en mycket ungdomlig publik - varav många barn i förskoleåldern - på musik inspirerad av Astrid Lindgrens barnbokstexter och arrangerad för storband, i det här fallet Norrbotten Big Band, därefter en mer mogen publik på stilbildande 50- och 60-talsjazz utförd av unga musikhögskolestuderande musiker i Mainland Jazz Collective.

Utan tvekan levde barnen med i den välkända repertoaren av Astrid Lindgren-visor i Georg Riedels tondräkt när Norrbotten Big Band med sångerskan Sarah Riedel och hennes pappa, kompositören och basisten Georg Riedel, framträdde på Gamla Teaterns scen. Även om visorna här var draperade i jazziga storbandsformat. Det var stundtals högt orkestertryck. Men högt tryck var det också ute i salongen bland den unga publiken när trumpeter och saxar öste på som mest i "Sjörövarlåt", "Snickerboa" och "Världens bästa Karlsson" med flera välkända nummer ur Lindgren/Riedels repertoar.

Jens Lindwall agerade musikalisk lekfarbror med stort och uppsluppet gensvar från den yngsta jazzpublik som Föreningen Jazz i Jemtland någonsin hälsat välkommen till en konsert.

Musiker ur 17-mannabandet demonstrerade pedagogiskt sina instrument, ”direktör-dirigenten” Örjan Fahlström lät sig intervjuas av en ung vetgirig musiklyssnare, Sarah Riedel tolkade "Lille Katt" med jazzballadfeeling medan upphovsmannen till denna låtskatt baserad på Astrid Lindgren-historier - pappa Georg Riedel - som så många gånger förr gav ett jazzband något av en grundrytm vid ståbasen.

Den knappt timslånga konserten avslutades förstås med "Idas sommarvisa". Stämningsfullt välarrangerad för storband. Om konserten med musik från ”Emil, Pippi, Karlsson & Co” rekryterat en ny jazzpublik återstår väl att se, men uppenbarligen gick den hem hos den huvudsakligen mycket unga publiken.

Torsdagskvällens konsert med Mainland Jazz Collective på Movitz blev en imponerande uppvisning av unga svenska jazzmusiker fortfarande under utbildning vid Kungliga Musikhögskolans jazzlinje.

Den här sextetten bestående av en blåsartrio och ett triokomp på gitarr, bas och trummor, har främst låtit sig inspireras av den hard bop-stil som Art Blakey och hans Jazz Messengers företrädde. Det är förstås en inspirationskälla som heter duga och som låter de enskilda instrumentalisterna blomma ut i överdådiga solon.

Inledningsvis bjuder sextetten på skönt svängiga versioner av Wayne Shorters Children of the Night och Benny Golsons Fair Weather och det ska under kvällen komma mer av Jazz Messengers låtskrivare; Freddie Hubbard, Hank Mobley och Horace Silver förstås.

Men de här unga musikerna skriver också själva musik och bjuder under konserten på en rad egenkomponerade verk, som även finns inspelade på en nyligen utgiven CD.

Det är en energifylld konsert med utomordentligt samspel och många fina solon av instrumentalister, som vi alldeles säkert kommer att få höra talas mer om framöver: Erik Tengholm på trumpet, Hannes Junestav, trombon och Leonard Werme, altsax. Och i rytmtrion: Erik Lindh på gitarr, Johan Tengholm, bas, och Oskar Johansson Werre, trummor. De står alla sex alldeles i början av sin musikerkarriär, knappt färdigutbildade, men är övertygande på väg både som traditionsbärare och nyskapande musiker.

Med ett extranummer som Curtis Fullers Arabia sätter Mainland Jazz Collective ett klangligt utropstecken som ger stort hopp om den svenska jazzens framtid.