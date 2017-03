Sara Strömberg: Länsbor, vi måste prata konserthyfs

Så här skulle jag också kunna återge kvällen:

Redan innan konserten börjar är flera i publiken så pass berusade att de raglar. Jag möter en rödrosig, vinglig man inne på damernas toalett som inte ens när han ser den obligatoriska, eviga kön med kvinnor förstår att han måste ha gått fel.

Två män som uppenbarligen har tittat för djupt i glaset somnar i sina stolar innan Plura och bandet ens har kommit in på scenen.

Hela tiden medan konserten pågår springer och snubblar olika personer ut och in genom dörren. Medmänniskor måste vika benen åt sidan och dra in magarna för att de ska ta sig fram. De kommer tillbaka med mer öl, mer vin. Glasen och flaskorna klirrar och ramlar. Under stolarna, ut i promenadgångarna.

På balkongen står ett yngre par och råhånglar sig igenom samtliga låtar. Nej, inte bara till "Fulla för kärleks skull".

Vid åtminstone tre tillfällen markerar Plura själv sitt missnöje.

En gång ryter han "Nu får du hålla käften!" till en störig, överförfriskad herre som bara måste kommentera allt Plura säger eller ropa saker som "Öhhh, har du träffat Mauro på sistone?"

En annan gång ställer Plura frågan "Är det du eller jag som pratar?!" till en minst lika berusad herre som den förste.

En tredje gång kommer Plura av sig, skakar på huvudet och utbrister "Men hur kan man sitta och sova längst framme vid scenen?!"

Konserten i lördags ägde inte rum på någon inrökt, skränig rockpub, den skedde inför en sittande publik. Plura hade också gått in för att skapa ett mellansnack som harmonierar med en lyssnande publik. Att OSD fortsätter att sälja och servera alkohol till så uppenbart berusade personer är inte okej. Som arrangör har de ett stort ansvar.

Men länsbor, vi måste prata konserthyfs. Ert beteende är inte roligt, coolt eller ens lite charmigt. Bara pinsamt. Tyvärr är det heller inte första gången jag blir vittne till den här typen av uppförande under föreställningar i Östersund.

"Jag hörde hundratals elaka tungor ropa på under. Har inte en man i min ålder rätt att få göra en blunder?" sjunger Plura i Eldkvarnlåten "En liten kyss av dig".

Nej, den här gången får somliga i publiken faktiskt ett minus i recensionsbetyg av undertecknad.