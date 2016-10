Recension: Second line jazz band

Tradjazzen lever, ingen tvekan om den saken. I Jazz i Jemtlands säsongsrepertoar är en kväll vikt för den tidiga jazzmusiken och den lockar alltid en trogen publik. Så även denna säsong när Göteborgsbandet Second Line Jazz Band äntrar jazzscenen på Movitz. En sextett rutinerade musiker som i ett kvarts sekel ägnat sig åt den tidiga jazzen och en allt bredare repertoar med inslag av showkaraktär och med en ordekvilibrist som presentatör.

Niklas Carlsson heter denne munvige talesman för bandet, som också är en utmärkt trombonist, ofta i duell med trumpetaren Jesper Albrektsson eller saxofonisten Olof Skoog. För en solid rytmgrund svarar suveräne trummisen Johan Horner, basisten Per Bach och helt enligt traditionen en banjoist, Anders Wasén.

Repertoaren är en publikt showmässig blandning av tidig jazz, blues och gospel med rötter i New Orleans. Men det sker också en tidsmässig förskjutning i repertoaren via George Lewis, Duke Ellington och Nat Adderley ända fram till Willie Nelson – men alla var de ju bärare av den tidiga jazzens elementa av skönt sväng och innerlig känsla. Till och med Lina Sandells ursvenska psalm "Blott en dag" får i ett arrangemang snuddande nära klassisk gospel plats i Second Line Jazz Bands repertoar.

Avslutar gör man med den mest klassiska av alla tradjazzlåtar i en egen och mycket speciell version av "When the Saints go marchin' in", som applåderas av en entusiastiskt uppskattande publik.