Recension: Peter Asplund – entertainer av rang i en mångsidigt innehållsrik konsert

Det var ett alldeles enastående mångsidigt och innehållsrikt konsertprogram som trumpetaren och sångaren Peter Asplunds kvartett bjöd på vid sitt gästspel hos Jazz i Jemtland på torsdagskvällen. Från gamla jazzklassiker till nästan nyskrivet i raffinerade arrangemang och med virtuosa solon.

Men en konsert med Peter Asplund innehåller så mycket mer eftersom han är en entertainer av rang, som vet hur man kombinerar högklassig jazzmusik och sång med personligt berättande och på det viset skapar en publikkontakt utöver det vanliga.

Här löper jazzhistoria sida vid sida med eget nyskapande, med stor spännvidd i repertoaren och många personliga uttryck. Peter Asplund vågar vara just personlig både som sångare, musiker och spirituell presentatör.

Som instrumentalist alternerar han mellan trumpet och flygelhorn, som sångare finns han, med äkta jazzfeeling i rösten, någonstans i registret mellan förebilderna Mel Thormé och Frank Sinatra. Med scatsong som specialitet, här utmärkt demonstrerad i "The song is you" med ursvängigt komp.

Gamla jazzklassiker sätter han inte bara sin egen mycket personliga stämpel på, som till exempel i Harold Arlens "Get happy" och Frank Sinatras "All the way", utan ger också generöst utrymme för medmusikanternas egna solon.

Danske pianisten Jacob Christoffersen är en ny bekantskap med en närmast explosiv utrycksfullhet, Johan Löfcrantz en fabulöst bra trummis, som till exempel när han inleder "All or nothing at all" med ett flera minuter långt och högintensivt trumsolo och Hans Andersson är en besjälad basist, som av Asplund tillägnas just stycket "Själabröder".