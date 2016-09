Recension: Last night of the Proms

För fjärde gången gavs under den gångna helgen genom Estrad Norrs försorg Last Night of the Proms i Östersund. En i det närmaste fullsatt Storsjöteater njöt av klassisk musik med utmärkt orkester under ledning av en dynamisk dirigent och lät sig därtill roas av både musikaliska hyss och en humoristiskt slagfärdig konferencier. Ungefär som Sir Henry Wood hade tänkt sig när han 1895 startade sina Promenade Concerts i London med syftet att föra ut den klassiska musiken till en bredare publik.

I London äger Last Night of the Proms alltid rum andra lördagen i september i Royal Albert Hall, i Östersund går det också bra med sista söndagen i september i Storsjöteatern, där Blåsarsymfonikerna, en vältrimmad orkester med 34 musiker under den norska dirigenten Cathrine Winnes ledning, fyller scenrummet.

Världens äldsta serie med orkesterkonserter har alltså spritt sig inte bara runt om i Storbritannien, utan även som idé lanserats i Sverige, där den lockar en entusiastisk publik med högkvalitativ musik, och, som sagt, i konsertens andra avdelning en mer uppsluppen stämning under publikens medverkan och med en del mycket välkända stycken som alltid ska framföras.

Det må vara mycket skämt och fniss - konferenciern Nigel Harvey är humoristiskt underhållande – men musiken är verkligen på fullaste allvar. Här startar man med ett modernt och rytmiskt uppfordrande stycke av amerikanskan Jennifer Higdon, Fanfare Ritmico, för att fortsätta med ett långt och innehållsrikt potpurri speglande Blåsarsymfonikernas mångskiftande repertoar genom åren. I 110 år har den orkestern verkat, faktiskt från det år Dmitrij Sjostakovitj föddes, han vars final ur den femte symfonin får klinga ut före paus.

I andra avdelningen är spännvidden i repertoaren ännu större med en Norsk kunstnerkarneval av Johan Svendsen som inledning, följd av ett potpurri med ledmotiv ur kända detektivserier i TV, Henry Woods egna British Sea Songs och så naturligtvis som avslutning Hubert Parrys "Jerusalem" till William Blakes text och som utropstecknet Land of Hope and Glory, även känd som Pomp and Circumstance March, när publiken står upp, visselpiporna tjuter och ballongerna flyger i luften. Jodå, Östersundspubliken är sannerligen med på noterna, Henric Hallberg har lånats in som lokal leadsinger och allt är så uppåt som det kan bli på en Last Night of the Proms. Och innan dess har också den vältalige konferenciern Nigel Harvey hållit ett lovtal till kulturlivets bästa yttringar och fått publikens starka bifall.

Av allt att döma finns nog förutsättningar för att Last Night of the Proms ska bli en långlivad populär tradition även i Östersund.

