Musikalisk kärleksmarsch framkallar gåshud

När jag kommer in i Östersunds nya sporthall blir jag helt paff. Under två låtar sitter jag och lyssnar av välbehag, skriver inget, tar inga bilder, bara försöker förstå och ta in det som sker. En musikalisk våg av värme och kärlek väller över publiken från de drygt 500 sångarna och artisterna i denna Marching for love konsert. Jag är så glad att ha fått uppleva denna totalkonsert och det var nära 1000 till som såg och hörde konserten på torsdagskvällen. Det är alltså välgörenhetsorganisationen Star for life som turnerar runt i Sverige för att stärka unga människors självkänsla samt samla in medel för att barn och unga i Sydafrika och Namibia ska kunna få gå i skola. Mannen som grundade Star for life är Kaxåsbördige IT-entreprenören Dan Olofsson med ett hjärta större än plånboken.

Med på Marching for love-turnén följer den sydafrikanska sångerskan Thandiwe Mazibuko, Star Chior från Sydafrika, Triple & Touch, Idoldeltagaren Nicole Touma, Eric Gadd, Gospelverkstaden och dessutom en lokal jättekör bestående av sångare i alla åldrar från skolor och körer i trakten. En stor del av musiken som framförs är specialskriven för showen. Det svänger hela tiden och det ökar. Jag kan inte ett ord på Zuluspråket men det spelar ingen roll, känslan och glädjen från scenen är enkel och massiv.

Nicole Touma kommer in på scenen och wailar på sitt modersmål, arabiska, och via en magiskt snygg övergång bjuder hon på sin version av ”Killing me softly”. Star Chior framför tillsammans med Triple och Touch ett underbart härligt Paul Simon medley. Göran Rudbo lyfter det hela med sitt trumpetspel. Det handlar om en blandning av gospel och andra Afrikanska rytmer, det är svårt att sitta helt still. Eric Gadd gästar med två låtar och ”Do you belive in me” går rakt in i hjärtat precis som Gospelverkstadens insatser.

Detta är bra på riktigt. Thandiwe och Nicoles duett, The Beatles ”Blackbird”, framkallar gåshud utanpå gåshuden. Hela showen presenteras av Göran Rudbo med finnes och humor och Thandiwe framför sitt tack för all hjälp som kommit från Sverige under drygt tio år. Kvällen avrundas med Miriam Makebas ”Pata Pata” då alla sjunger tillsammans. Detta var första gången Marching for love gästade länet men jag hoppas på snart återbesök.