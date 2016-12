Körledarna, del 2: Glädjefylld körsång med högt tempo och blandad repertoar

Som många andra kulturarbetare är Camilla Karlsson en mångsysslare. Från sin bas i Rise, Offerdal ägnar hon sig åt att leda en kör och ge sånglektioner, men arbetar även med ledarskapsfrågor och makeup. Namnet C.A.M.I.N.G Gospel syftar på Camilla Karlsson och hennes kompanjon Ingvar Bergner som är konsertmästare och spelar piano. Med ett 20-tal medlemmar samlas de och repeterar, vanligen i EFS-kyrkan, Östersund.

Under sina fem år har kören visat att de behärskar en bred repertoar med allt från gospel till pop, rock och reggae. De har även framträtt på lite oväntade platser och därmed nått en publik som kanske inte söker sig så ofta till körsång. Exempelvis på Åre Östersund Airport julen 2012 och med Tomas Ledin på Storsjöyran 2015. Samarbetet med Ledin inleddes för övrigt då Camilla Karlsson även var ledare för integrationskören "The Rockin Pots" i Grytan. Hans låtar med textrader som "Måndag, tisdag, onsdag" visade sig vara idealiska för att ge invandrare en introduktion till det svenska språket. Senast framträdde C.A.M.I.N.G Gospel nu i november med Roger Pontare på OSD.

Kan vem som helst gå med?

– Ja, men man ska vilja sjunga mycket, och vilja ha ett högt tempo i sin sång. Men alla är välkomna och alla har möjlighet att sjunga. Man jobbar mycket med sin egen körsång hemma, sedan kommer man till körövningarna och repeterar ihop det. Vi är med på många konserter och jobbar lite mer som en konsertgrupp.

Camilla Karlsson tror att många sjunger i kör för den glädje det ger för deltagarna. Det finns även ett stort utbud, där man kan välja mellan kör utifrån om man vill sjunga som nybörjare eller mer avancerat med syfte att bli professionell. Eller om man vill sjunga en viss typ av musik. En annan viktig faktor är gemenskapen och hon understryker att det är vetenskapligt bevisat att körsång är friskvård på många olika sätt.

Har du en speciell inriktning?

– Ja, inriktningen är att vi ska vara en portabel kör, att vi ska vara mycket mer flexibla. Vi har så många olika saker vi vill göra, men vi vill i första hand sprida glädje och sjunga på väldigt många olika ställen. Så det är en utmanande kör, kan man säga.

Ska ni göra någonting nu i jul?

– Just nu vilar vi, men under den här terminen har vi sjungit på ett bröllop, under "Lopp för världens barn" på Storsjötravet, på en intern skolfest och sedan har vi sjungit med Roger Pontare på hans stora julkonsert i Östersund samt på Jamtli, både på marknadsområdet och i kyrkan.

Närmast på konsertschemat står ett framträdande inom "Star of Life" på Sporthallen i Östersund, mars 2017. Sedan blir det troligen en workshop med Svenska Gospelverkstaden och i maj planerar Camilla Karlsson en gospelfestival tillsammans med en kör från Sundsvall och en från Trondheim.

