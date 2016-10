Glödande instrumentalsolon i friskt blandad jazzrepertoar

RECENSION

The New York Jazz Exchange

(Jazz i Jemtland på Movitz)

Det är pang på när The New York Jazz Exchange gör ett gästspel hos Jazz i Jemtland på Movitz på torsdagskvällen. Den svensk-amerikanska kvintetten sparar inte på krutet, utan går ut i högt tempo med glödande intensiva instrumentalsolon. Och hetast på är den rutinerade tenorsaxofonisten Sean Nowell, som under senare år stärkt upp klubblivet i New York med inhopp i olika grupper när han inte varit ute på turné.

Men nu är det alltså Europaturné som gäller för den svensk-amerikanska gruppen och alldeles i början av den ett gästspel i Östersund, där man bjuder på en generöst tilltagen konsert med en repertoar av låtar som huvudsakligen söker sig bakåt mot bebopens gyllene era, men med inslag av både blues, jazzstandards, bossa nova och faktiskt även reggae och nordisk folkvisa.

Huvudsolist är förstås saxofonisten Sean Nowell, men samtliga fem medlemmar av bandet är faktiskt också lysande solister. Gitarristen Fredrik Olsson är vid sidan av Nowell den mest frekvent framträdande och han är helt enastående med sitt nyansrika spel. Basisten Lars Ekman, som numera är en del av New Yorks jazzliv, är tillsammans med trummisen Moussa Fadera rytmiska ankare i gruppen, och bjuder därtill på en rad fina solon. Och så den unge Leo Lindberg på klaviatur, så driven och uppfinningsrik.

Låtar som särskilt stannar kvar i musikminnet efter konserten: 1) Summertime i en version av Blues of the South med ett långt, råbarkat saxsolo av Sean Nowell. 2) Den hett pulserande Cross Bronx Traffic med sin kakofoni av brölande trafikljud. 3) Bob Marleys reggaelåt So much trouble in the World med glödande saxofonsolo. 4) Och så extranumret Stardust med sitt Coleman Hawkins-vibrato som en blinkning till en av jazzens legendarer.