Drastiska och humoristiska vändningar i "Luther – död eller levande"

Det är 500-årsminnet av den protestantiska reformationen som uppmärksammas och firas i många länder med olika program och med kulmen vid lite olika tidpunkter. I Östersunds församling valde man att lägga tyngdpunkten av firandet till vad som i kykliga sammanhang kallas Sexagesima eller just Reformationsdagen, som nu utökades till en hel reformationshelg.

På andra håll kommer nog 31 oktober att vara huvuddagen i firandet, det vill säga den dag år 1517 då Martin Luther sägs ha spikat upp sina 95 teser på slottskyrkan i Wittenberg, vilket skulle leda fram till den protestantiska reformationen. Men naturligtvis kommer programverksamheten i våra kyrkor hela året 2017 att präglas av detta 500 års jubileum.

Reformationshelgen ineddes redan på fredagen med visning av filmen om Luther och fortsatte på lördagen med bland annat en föreställning av och med skådespelaren Per Ragnar i Stora kyrkan, där han i ett program med egen mycket personligt utformad text och tolkning gestaltade Martin Luther.

Per Ragnar har under sin halvsekellånga skådespelarkarriär, som sträckt sig från det tidiga 60-talets Dramaten-engagemang över mycket uppmärksammade TV-produktioner och filmer, även hunnit med att skriva ett 20-tal böcker i olika livsfrågor, varav en handlar om just Luther och gavs ut redan år 2000.

På denna text bygger Per Ragnar sin föreställning Luther – död eller levande, som han nu framträtt med drygt 400 gånger i olika kyrkor runt om i Sverige. Med många drastiska och humoristiska vändningar berättar och gestaltar Per Ragnar i en One man show mycket koncentrerat Martin Luthers liv och lära.

Man kan säga att Per Ragnar i sin föreställning velat förmänskliga bilden av Martin Luther, från den stränge moralisten och glädjedödaren - ”Luther på våra axlar” - till den livsbejakande och livsnjutande Luther, en levnadsglad rebell, med ett kärleksbudskap som omfattade alla.

Per Ragnars föreställning om Martin Luther ackompanjeras av domkyrkoorganisten Mattias Wagers musikvinjetter, i Östersund framförda av Patrik Sandin, och illustrerande såväl upprorsandan i Luthers kritik mot påvedömets handel med avlatsbrev som förnöjsamheten med och livsglädjen i Luthers privatliv.

Efter söndagens innehållsrika och av reformationsjubileet starkt präglade högmässa följde en välbesökt konsert i Stora kyrkan, där Östersunds Orkesterförening undet Nicklas Strandbergs ledning framförde Felix Mendelssohns Reformationssymfoni.

Firandet av Lutheråret 2017 fortsätter även efter denna ”reformationshelg” i Östersund och kommer att ge avtryck på många olika sätt.