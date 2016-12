Doc Lounge avslutar storstilat

Doc Lounge Östersund avslutar storstilat och lokalt på söndag kväll på Storsjöteatern. Tre filmer står på spellistan. Kurt Skoogs dokumentär "Jag vet åt vilket håll jag vill gå" om Ellen Sundberg, som LT berättade om när den visades i Bjärme häromveckan. "Staden i mig / The city in me" berättar om sju unga kreatörer i Östersund med hjälp av super 8-film. Regissörer är Robert Singleton, Anna Melin, Sara Norling, Clara Bodén, Erik Edler, Katarina Franck, Jamie Noakes. Sist ut för kvällen är Clara Bodéns "Ingen sömn på Stengatan" – en nattlig inventering av det nattvakna Luleå utifrån Mattias Alkbergs låt med samma namn. Nattskiftet på stålverket, hemtjänsten, som vakt och i nattbussen en natt i januari. Clara Bodén är på plats liksom Kurt Skoog och Jamie Noakes. Ellen Sundberg spelar live.

(LT)