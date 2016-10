Allsångssuccé på Nornan – till Sveg i kväll

Att det samlas över 300 personer, överfullt, på Nornan i Stugun en vanlig onsdagkväll i oktober hör nog inte till det vanliga. Lika ovanligt är det att en allsångsturné i länet rullar in i där med gräddan av länets musiker och artister. Först ut är Landstrom från Kullsta som sprider sin sköna Ragundaamericana med den svävande gitarren som gör så gott i hjärtat, ”Captured” heter låten. När så paret Landin-Lindström ska köra sin allsång, ”Sånt är livet” går Carina all in medan Göran inte känns lika bekväm i rollen som allsångare. Det är idel artister med länsanknytning och på varje spelställe tar arrangören in flera musikanter från den bygd man besöker.

Näst på tur är Thord Jonsson från Höglunda. Han levererar ”With a little help from my friends” lite väl standardbetonad kan jag tycka. Jag gillar mer de anekdoter som kvällens allsångsledare Julia Messelt lockar ur Thord. Som den om att han sjöng nationalsången en hel eftermiddag iförd hatt under välkomnandet av Tre kronor efter VM-segern 1998, men det är förlåtet Thord. Julia Messelt håller i kvällen på ett strålande sätt, hon är strået vassare live än i tv-rutan och hon får med sig publiken i allt hon företar sig. Innan paus får publiken stifta bekantskap med den ena halvan av Abjeez. Safoura Safavi framför den egna sången ”Man baa to hastam” (Jag är med dig) från den kommande skivan. Det låter betydligt modernare om Abjeez nya sound.

Så är det dags för i mina ögon kvällens säkraste kort, Ellen Sundberg. Med sin alltid lika stabila stämma framför hon ”Cigarette secrets” från senaste plattan med samma namn. Jag anar dock att Ellen saknar sitt eget band och när hon förväntas gå runt och sträcka sin mikrofon till den glatt sjungandes publiken märks det så väl att just det är inte hennes grej. Maria Kvist med rötterna i Kälarne ger oss sin ”Lemon man” en fantastisk jazzpärla ur sin egen digra produktion, innerligt och varmt. Hennes pianospel har alltid imponerat på mig så även denna afton, vad det svänger.

Kvällen avrundas av Kingen. Trots en trilskande förkylning river han av ”Big black Ford” så att bacillerna far all världens väg. Denne store lille man glänser alltid med sitt sköna boogiewoogie-sväng. Ett mycket trevligt inslag är den lokala Forskören under ledning av Lennart Dahlström. Roger Rådström leder den kompetenta orkestern och dessutom har han sedvanligt arrangerat låtarna för turnén. En synnerligen trevlig afton i Stugun och jag antar att allsångsturnén runt om i vårt län återkommer även nästa år.

Fotnot: Allsångsturnén gästade Strömsund i tisdags och Sveg folkets hus torsdag kväll.