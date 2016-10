Museum och film om Hitlers tungvatten

I april/maj behandlade LT de sensationella uppgifterna i Ulf Sundholms bok om en svensk produktion av tungvatten i Ljungaverk under kriget. Tungt vatten användes som moderator i kärnklyvningsprocessen och var därför viktig vid framställning av kärnvapen. Dittills hade den norska anläggningen i Rjukan betraktats som närmast unik och det tungvatten som kunde utvinnas där var därför av största vikt för tyskarnas atomprogram. I boken hävdar Sundholm att det fanns en nästan likadan anläggning för framställning av tungt vatten i Ljungaverk redan på 30-talet. Vidare att åtminstone mindre mängder av denna eftertraktade substans levererades till Tyskland via jämtländska Gällö mitt under brinnande krig.

Ulf Sundholm har inte nöjt sig med att skriva böcker om denna dramatiska period i regionens historia, han har även skapat ett litet museum kring Ljungaverks industrihistoria. Stockholms Superfosfat Fabriks AB (eller Fosfatbolaget) bildades 1871 av Lars Johan Hierta och Oscar Carlsson. Till en början var superfosfat den viktigaste produkten. Den utvanns i en fabrik i Gäddviken strax utanför Stockholm. År 1894 breddades sortimentet då en ny fabrik kunde tas i drift i Månsbo utanför Avesta. För att kunna utöka sin tillverkning av elintensiva produkter anlades 1912 ytterligare en fabrik i Ljungaverk, med ett inkopplat kraftverk vid Hångstaforsarna. Här tillverkades bland annat kalkkväve, salpetersyra och ammoniumsulfat. Dessa ämnen kom till användning främst vid tillverkning av konstgödsel samt sprängmedel och anläggningen i Ljungaverk var länge en av de ledande kemiindustrierna i Sverige. På 1970-talet ändrade företaget namn till KemaNobel.

Denna kemiindustri drabbades av nedläggningar under 1990-talet och Ulf Sundholm har övertagit flera lokaler i Ljungaverk med mängder av arkivhandlingar, böcker och föremål från företagets storhetstid. De har fungerat som källor när Sundholm skrivit böckerna om anläggningens historia med visst fokus på krigsåren och utvinningen av tungt vatten. Kring detta har han även skapat ett litet museum i och kring den tidigare tjänstemannamässen. Sundholm har även varit knuten till en grupp som vill skapa ett museum i Gällö, i anslutning till det 12 000 kvadratmeter stora utrymmet i Björkberget.

I Björkberget pågår nu förberedelserna för fullt inför en skidtunnel som ska invigas år 2017, men under det andra världskriget startades här en ammunitionsfabrik. Hit gick många leveranser av sprängmedel från Ljungaverk och även av tungt vatten, enligt Sundholms uppgifter. Den 15 oktober kommer han att ta upp frågorna kring produktionen av tungvatten i Ljungaverk vid en föreläsning i Näringslivsarkiv i Norrlands lokaler i Härnösand. Då presenterar han även en ny utgåva av sin bok där han beskriver tungvattensanläggningen mer i detalj än tidigare och även kommer med nya uppgifter kring produktionen av Zyklon B i Ljungaverk under kriget.

Ulf Sundholm berättar att flera filmbolag har hört av sig och vill göra en film om Ljungaverk och den dramatiska perioden under det andra världskriget. Vid mitt besök på museet för två veckor sedan var detta påtagligt då jag visades runt med en man som representerar indiska filmintressen och sade sig vara positiv till en filmproduktion där. Förhandlingarna befinner sig för närvarande i ett sådant skede att ingen part vill lämna ut mer information än så i dagsläget.

Enligt Anna Lundström som är kulturchef i Bräcke kommun finns det planer att visa Björkbergets historia i anslutning till skidtunneln.

– Det finns en ambition att i anslutning till skidanläggningen bygga upp någon typ av dokumentation som gör att bergets historia lever kvar och blir tillgänglig för besökarna, i det arbetet finns jag med. Just nu håller Revsunds hembygdsförening och ABF i Bräcke på att dra igång en studiecirkel för att samla de lokala berättelserna, de har första träffen nu i dagarna.

Läs även: Experternas svar om Hitlers tungvatten - Inte alls otänkbart

Kampen om tungvattnet: När Hitlers tungvatten lastades i Gällö