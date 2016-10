Lars Bolin drar i gång nytt koncept på Jazzköket

Tidigare galleristen Lars Bolin möter upp på Jazzköket för att berätta om " We like mondays". Titeln på arrangemanget är en blinkning till låttiteln " I don’t like mondays" med Boomtown Rats, men det här kommer, till skillnad från låttiteln, bestå av helt andra inslag. Under måndagskvällen drar den första av flera inbokade dialogkvällar i gång.

– Jag har haft den här idén i tio år men i somras när jag anordnade en utställning på Jazzköket så föll det sig naturligt att höra om de var intresserade av att göra det här, säger han.

Först ut att prata är inredningsarkitekten Sideh Shayegan. En kvinna med bakgrund i Iran och med arbetsplatser i London och Stockholm, numera är hon bosatt i Jämtland och har Undersåker som bas för sin verksamhet. Hon kommer att berätta om sina projekt som rör alltifrån restauranger till offentliga miljöer.

– Jag är stolt över de namn jag bokat in. Urvalet är utifrån vilka jag själv är intresserad av. Jag tror det finns en publik för det här på Jazzköket, det är perfekt miljö, säger Lars Bolin.

Fler personer som dyker upp under hösten och våren är journalisten Åsa Avdic, stadsarkitekten och debattören Ola Andersson, konstkritikern Lars Nittve, Handelshögskolans rektor Lars Strannegård samt sportjournalisten Erik Niva.

– Det känns jätteroligt att ha det här på rull. Förutom de som är inbokade så väntas också två till spännande tjejer som jag inte kan gå ut med namnen på ännu, säger Lars Bolin.

Arrangemanget kommer vara en måndag per månad och övriga spikade datum för hösten är 21 november och 12 december.