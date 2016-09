Krönika: Den gemensamma rörelsen genom en stad i förändring

"A city is more than a place in space, it is a drama in time." En stad är mer än en plats i rymden eller rummet, den är ett drama i tiden. Det är creative city-experten Charles Landry som citerar sociologen Patrick Geddes under öppningen av årsmötet för Unescos nätverk av Creative Cities, där Östersund och Region Jämtland Härjedalen är en av medlemmarna.

Ett pågående, föränderligt drama i tiden, en spelplats för något som händer. För det vi vill ska hända. Det är en tilltalande tanke.

Under veckan har delegater från 116 städer över hela världen samlats i Östersund för att diskutera utveckling av platser genom kultur. FN-organet Unescos övergripande mål med nätverket är att skapa fred och solidaritet mellan nationer. "Fred kan bara skapas i människors sinnen" säger Mats Djurberg, svenska Unescos generalsekreterare och talar om hur kultur kan användas för att föra människor samman.

Bredvid mig öppnar en man från Indonesien sin påse med friterade jämtländska tunnbrödchips. Hängande runt halsen har han, som alla delegater, sin namnbricka på en liten påse sydd i tyg från Frösö handtryck.

Torsdag eftermiddag hakar jag på Storsjögymnasiets torgversion av Orfeus och Eurydike där serpentintrapporna i torgets nedre del sinnrikt förvandlas till uppgången från Hades dödsrike. Samma kväll rör jag mig längs gågatan med en dansande, handklappande grupp som, vägledda av Jens Coméns saxofon, rör sig till nästa station i det stora kulturkalaset Creative Östersund regisserat av matentreprenören Fia Gulliksson. Internationella delegater och allmänhet som betalat biljett rör sig under kvällen längs marschallysande stigar mellan Gamla teatern, Jazzköket, Badhusparken, Storsjöteatern och Stortorget. På varje station har ett team av internationella och svenska kockar (en av de internationella kockarna råkade ringa till just Fia Gulliksson på The Swedish Number) satt samman en avsmakningsmeny med dryck. På Stortorget spelar Tobbe "P-Danjelsa" Persson med band, konstnären Kajsa Tuva Werner har installerat ett stort, tomt ark som besökarna får fylla. Strax intill tecknar konstnären Åsa Maria Hedberg med glödande glas på papper och tänder en ring av eld som innesluter de åskådare som vill i hennes performance "Impression 1 – magic inclusion".

En man från Japan frågar en festdeltagare om det är livemusik på Stortorget varje vecka? Rätt sällan en torsdag i september i alla fall. Men kanske skulle det kunna vara det?

Jag tror att det är den största behållningen av veckan, känslan av att helt nya saker kan utspela sig på invanda platser. Under årsmötet har medlemmarna i en utställning delat med sig till varandra av goda exempel från sina städer – som skotska Edinburgh där man projicerat poesi från nätverkets litteraturstäder på fasader i staden. Det blir intressant att se vad som kan komma ut av det.

Årsmötet har under veckan åtföljts av ett massivt gastronomi- och kulturprogram för allmänheten som fortsätter nu i helgen med litteraturmässa, mat- och filmfestivalen Hungry, föreläsningar, utställningar, konserter och teater. Det publika programmet skulle troligen ha tjänat på att tänka mer höjd än mängd – det är lätt för enskilda arrangörer och evenemang att drunkna i helheten.

Likaså är det lätt att ta kulturskaparna för givna, tänker jag på under onsdagens invigning i Storsjöteatern. Kommunalrådet Ann-Sofie Andersson nämner Östersunds stora sportevenemang i sitt inledningsanförande – men säger inget om musikaliska och gastronomiska flaggskepp som Storsjöyran och Fäviken. I paneldiskussionen kommer ÖFK:s lysande kultursatsning upp – men de lokalt verksamma professionella kulturaktörer som möjliggör satsningen nämns inte. Visst finns många kulturskapare med i programmet som helhet men det här får mig att reagera – eftersom kulturskaparna ändå är den nödvändigaste kuggen i detta ekosystem.

