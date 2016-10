När konsthistoriens kvinnor lyfts fram

Nio procent. Så låg andel av de 3218 konstverken i Jamtlis samling är skapade av kvinnor. 81 procent är skapade av män. Räknar man bort osignerade verk och skisser som saknar upphovsman blir fördelningen 90 mot 10 procent. Tittar man i stället på antalet konstnärer som representeras i samlingarna är siffrorna något mer jämställda; 16 procent kvinnor, 80 procent män och 4 procent osignerade. Siffrorna kommer från Jeanette Wahl på Jamtli som undersökt fördelningen.

Efter sommarens stora utställning på Jamtli: "Gunnel Heineman – Konstnär trots allt – en retrospektiv med perspektiv" gav Wahl i egenskap av utställningens curator ut en katalog med titeln “Gunnel Heineman – min konsthistoria” som också inkluderar en inbladad tidslinje över konsthistorien från renässans till modernism där 120 konstnärer – lika många män som kvinnor – från den västerländska konsthistorien är representerade.

– Man tänker kanske; ska det här behövas över huvud taget? Men det är bara att konstatera, det som kvinnor har gjort finns inte lika mycket beskrivet som det män har gjort, säger Jeanette Wahl.

Konstnärerna i tidslinjen har hon valt efter eget sinne, men också i samklang med Gunnel Heinemans historia.

– Hon har träffat de stora, kända konstnärerna och hon har nära till dem. När vi pratar om Isaac Grünewald är det som om hon träffade honom i förrgår, säger Jeanette Wahl.

Men tidslinjen skulle också kunna se helt annorlunda ut:

– Man skulle ha kunnat göra en tidslinje med helt andra konstnärer, både med andra kvinnor och andra bortglömda, manliga konstnärer.

Varje epok/konstriktning representeras av en manlig och en kvinnlig konstnär Poängen är att visa att det alltid funnits kvinnliga konstnärer som varit verksamma och framgångsrika.

– Man får fortfarande höra att det aldrig funnits någon kvinna som Rembrandt eller Caravaggio – men det har det faktiskt gjort. Sofonisba Anguissola och Artemisia Gentileschi till exempel.

Samtidigt är det ingen hemlighet att konstnärsyrket är svårt att livnära sig på, särskilt för den som traditionellt haft/har ansvar för barn, speciellt före förskolornas och föräldraförsäkringens tid. Färska siffror från KRO/KIF visar att 64 procent av konstnärerna har en månadsinkomst på under 13300 kronor. Det är något fler kvinnor än män i det segmentet och den skillnaden har ökat sedan 2011. För dagens svenska konstnärer gäller också, enligt inkomstundersökningen, att endast 35 procent av konstnärerna ägnar mer än 75 procent av sin arbetstid åt den konstnärliga verksamheten. År 2008 var andelen som kunde lägga den delen av sin arbetstid högre: 45 procent.

År 2006 skrev Lars Nittve, Moderna museets dåvarande chef – nu delvis boende i Edsåsdalen – en debattartikel om “det andra önskemuseet” som handlade om att balansera Modernas samling. Han önskade sig 50 statliga miljoner kronor att köpa in verk av kvinnliga konstnärer för – och fick fem miljoner. Resten samlades in via privata donationer. Moderna museets samling utökades då med 26 verk av kvinnliga konstnärer, berättar Jeanette Wahl.

– Samtidigt kan det kosta 50 miljoner att köpa in ett verk av Picasso – det är en intressant jämförelse bara det, säger Jeanette Wahl.

– Efter Nittves utspel för tio år sedan kan man se att det blivit fler separatutställningar med kvinnor på de stora konstinstitutionerna i Sverige.

De senaste tio åren har försök också gjorts för att balansera Jamtlis konstsamling – men det tar tid eftersom bara några få verk köps in varje år av Jämtlands läns konstförening.

– Där kan man också se att det hände någonting 2006, det var ett viktigt år.

“Gunnel Heineman – min konsthistoria” är ett bidrag till en mer nyanserad konsthistoria.

Jamtlis konstsamling då, hur går det med den? Efter intervjun har samlingen utökats med två av Gunnel Heinemans litografier; “Madame” och "I danstudion/Birgit Cullberg i arbete".

“En liten hjälp för balansen, med andra ord”, skriver Jeanette Wahl i ett mejl.