Konstkrönika: Mångsidig mästare på Jamtli – mat och erotik på Lat.63

Jamtli

Konstnären Olof Ågren (1874-1962) kallas ofta bortglömd, men det blir allt mindre fog för den uppfattningen. Han är nog den ende konstnär som haft så många som fem separatutställningar på Jamtli. Den aktuella invigdes nu i helgen med ett hundratal verk, varav de flesta aldrig visats publikt tidigare. Filmaren Kurt Skoog och konstnären Kåre Henriksson har gjort två filmer om Ågren till utställningen och det har även tryckts upp en rikt illustrerad katalog med text av Christina Wistman.

Det är en på flera sätt imponerande utställning som ger en bred bild av konstnären. Syftet har också varit att gå utanför den vanliga schablonbilden av Ågren som särling, missuppfattat geni och naivist. Det finns fler anekdoter om Ågren än konstverk av honom, skrev man vid 1964 års utställning på Jamtli. Det är kanske fortfarande sant, men med hjälp av den längre filmen och katalogen sätts hans liv och konstnärskap in i ett större sammanhang.

För nästan 20 år sedan skrev två bibliotekarier en uppsats om en föregångare i yrket, Gustaf Klemming (1823-1893). Anekdotfloran var rik kring denne, men genom att sätta in Klemming i samtidens förhållanden och idéer framstod han som mer förståelig och mindre excentrisk. Här finns även något man skulle kunna ha utvecklat på Jamtli. Ågren sätts in i samtidens förhållanden, men med idéerna är det sämre.

Det elevhem han bodde på i Neglinge har av andra beskrivits som en plats för filosofiska diskussioner och Robert Berghagen har beskrivit Ågren som mycket beläst. Här hade jag hoppats få veta mer om Ågren som läsare och tänkare, vilket hade kunnat bidra till tolkningen av hans konst och lyfta en del av hans yttranden till att bli mer än originella lustifikationer.

Lat.63

Sällan har väl kopplingen mellan mat, konst och erotik varit så tydlig som under lördagskvällens evenemang på Lat.63. Filmfestivalen Hungry under UCCN:s Gastronomi- och kulturvecka inleddes under fredagen på Gamla Teatern i Östersund (se separat artikel) och avslutades på Gamla tingshuset på söndagen. Lördagskvällen på Lat.63 började med den animerade kortfilmen Susette, som verkligen tänjde på gränserna mellan matlagning och det ekivoka. Sedan fortsatte det med den franska långfilmen "Brakfesten" från 1973. Fyra välbärgade herrar i medelåldern intar en villa i Paris, i akt och mening att äta ihjäl sig. I sällskap har de ett par prostituerade.

Filmen avbröts av Mia Kempffs gitarrspel och sång. Snart började modellen Julia Eriksson röra på sig och skyld av knappast mycket mer än Andreas Brännlunds kroppsprojektioner intog hon olika positioner. Även här fanns en koppling till mat, då projektionerna bestod av matbilder. Till bords igen serverades vi korv, potatismos, tomater och sallad. Marina Jonsson hade av dessa beståndsdelar komponerat ihop en rätt som fortsatte på temat med potatismoset format som bröst. Måltiden fick sin filmatiska motsvarighet när vi samtidigt fortsatte se på filmen Brakfesten, med maträtter formade på liknande vis. En del generade miner vid borden, men porrklubbskänslan infann sig inte, det var fortfarande konst.