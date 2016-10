Konstkrönika: Gaaltije – viktig plattform för konst i Östersund

Järpens kulturhus

På Kulturhuset i Järpen visar Iryna Hauska sin färgstarka konst som innehåller både målningar, installationer och skulpturer. Iryna Hauska är född i Vitryssland men sedan flera år bosatt i Stockholm. Det är mycket konst som trängs i det ovala utställningsrummet. Färgspektrat med kraftiga primärfärger dominerar, speciellt i de textila verken. En provdocka har klätts i en virkad kroppsstrumpa, figuren står placerad mitt i rummet. De broderade plättarna har sytts ihop. Kroppsstrumpan kan vara kvävande och påtvingad? Eller en instruktion och ett schema för kroppens energifält? Verket väcker nyfikenhet och utställningen är mångbottnad. Hennes målningar är abstrakta och fria. Då målningarna är placerade runt objekten lyfter verken varandra. Min favorit i utställningen är "Liten flicka", två detaljerat skulpterade flickor är vända mot varandra och exploderar ur formskum på en piedestal.

Gaaltije

På Gaaltije ryser jag av obehag när jag går runt i projektet och utställningen "Vad ska bort – främlingsfientlighet, rasism eller kolonialism?" Besökaren tvingas bli konfronterad med otäcka och nedsättande autentiska citat och texter riktade mot samer som florerat i olika sociala medier. Att se allt hat upptryckt på vitt papper och styv kartong har effekt på mig och gör mig illa till mods. Skyltarna är upphängda på ett Gunnebostängsel som kanske symboliserar det som finns utanför, att inte släppas in? Vilka är nättrollen? Det vill säga de som hatar och uttalar sig på nätet? Det verkar så enkelt att med några tangenttryck få ur sig. Att inte tänka på att vi i Sverige förväntas leva i ett demokratiskt samhälle och att vi som bor här måste värna om varandra och speciellt vår ursprungsbefolkning, de var här först. På senare tid har jag läst i tidningar att det blivit ett hårdare klimat mot olikheter. Men det är en av våra grundlagar i Sverige; att vi inte ska kunna förtrycka olika människor vare sig det handlar om kön, sexuell läggning eller etnicitet. Efter att ha bläddrat i dokumenten från olika instanser på utställningen tycker jag inte vi har kommit någonstans med demokratin. Kvarlevor från samers släktingar är fortfarande på museer, samer kämpar att få lugn på renbetesmarker då till exempel vajorna kalvar och är lättstörda, men renägarna får inte gehör. Att vara same innebär att handskas med fördomar och konflikter som ärvs i generationer. Problematiken kan föras över till elever som mobbar varandra på nätet via snapchat och facebook. Gaaltije visar med den här utställningen att de förvaltar den viktigaste och intressantaste plattformen i staden att visa konst och utställningar på. Men utställningen har inte bara ett djupt budskap och intressanta frågeställningar. Estetiken på utställningens produktion, signerad Vanessa Sahlman, är också snygg i sin stilrena grafiska utformning. Jag rekommenderar er att gå och se en utställning med starkt innehåll.

Konstigstigen Edsådalen

Konstigstigen slingrar sig upp i Hedungsbacken i Edsåsdalen. Initiativtagaren är bybon Ulla-Britt Sundström som på sommaren även har Barnens ateljé där barn får komma och skapa på helgerna. Nu har ateljén stängt för säsongen men Konstigstigen är fortfarande öppen. Stigen har i år nya inslag, bland annat Ulla-Britts Sundströms egna verk. Förut har man anat hennes påhittiga och kreativa lösningar i skyltar och initiativ i och med aktiviteter i barnens ateljé. Nu står bland annat vackra skulpturer i trä och hönsnät formade till stora lila blommor ute på en åker. Nya verk är också Svenny Kopps fria landskapsmålningar i vindskyddet vid slalombacken och Laila Nordahls verk maskdisco. Det lämpar sig fint att gå Konstigstigen med barn som av bara farten kommer upp för fjället ofta fullt upptagna med att inte missa skulpturerna längs vägen.