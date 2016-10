Järpen ur nio olika synvinklar

Många orter har en otydlig identitet och är stämplade som lite tråkiga. I västra Jämtland har Järpen hamnat i skuggan av turistmagneten Åre. För fem år sedan startade konstnärerna Eirin Pedersen och Janne Björkman "Spegla och göra synligt: ett konstprojekt i Järpen, om Järpen och för Järpen". Det är ett projekt som vuxit nästan organiskt och engagerat många människor. Till de många delprojekten hör två workshops där nio personer i fotografisk form uttrycker hur det är att leva i Järpen idag. Den ena gruppen består huvudsakligen av vuxna, fyra kvinnor och en man, som tagit sig an uppgiften och visar sina verk på Kulturhuset i Järpen.

– Industrihistorien bara försvinner, säger Eirin Pedersen som är en av dessa. Hennes engagemang för miljöerna i Järpen som är hotade går inte att ta miste på. Det industriella förflutna har påverkat orten på många sätt och det är en historia som behöver lyftas fram för ökad självförståelse. En sulfitfabrik anlades här redan 1888 och verksamhet bedrevs där fram till 1950-talet. I ett fåfängt försök att rädda sysselsättningen på orten anlades en spritfabrik, vars byggnad nu förfaller och krafter verkar för att riva. Eirin Pedersen har förevigat fabriken liksom andra industrimiljöer i både stämningsfyllda och dokumentära bilder. Hon har byggt upp ett collage av bilder som hon tagit med mobilkameran och använt funktionen retro vilket ger lite blekare bilder och ger intryck av att ha tagits på 1980-talet, före den digitala revolutionen.

Janne Björkman har inspirerats av den japanske konstteoretikern Soetsu Yanagi som skrivit: "Nature converted into pattern is far more beautiful than nature as it is given". Med fotografier av Järpen som utgångspunkt har han satt samman dem i Photoshop och skapat nya bilder där motiv som gatlampor och vegetation bildat nya oväntade formationer.

– Jag har velat komma åt vad Järpen egentligen är, säger Janne Björkman. Likt en vetenskapsman har han försökt utforska vad Järpen egentligen är, dess identitet bakom ytan.

Järpen framstår som en lite hemlighetsfull men trevlig ort att bo och leva i när jag betraktar Natalja Rubakovas bilder. Detta trots, eller kanske tack vare, att det inte finns några människor med. Hon berättar att hon alltid har kameran med sig och fångar motiven när de uppenbarar sig för henne. Småstadens charm när höstens färger bidrar till ett lite nostalgiskt sken. Mindre förberedd har Elin B. Ståhl varit när hon gett sig ut och upptäckt sina motiv. När digitalkamera inte varit med har hon använt mobilen. Här lyfts naturen fram och dess skönhet är onekligen en bild av Järpen som inte brukar framhållas. Även Sonja Moberg har gett sig itu med naturen, men mer närgånget i stora svartvita bilder av uppförstorade växter.

Den andra gruppen består av fyra fotointresserade ungdomar som ursprungligen kommer från Afghanistan. De har haft Eirin Pedersen som ledare och fått instruktionen att fotografera sådant de gillar att göra. En av dem är Hussein Husseini som är 19 år och kom till Järpen för fem år sedan. Han gillar uppenbarligen skolan och sin vardag i övrigt.

– Den här är pinsam, säger han och pekar på en bild där han har svart ansiktsfärg. Han ville inte ha med den från början, men Eirin Pedersen tyckte att det var en bra bild. Kanske för att den visar hur det här med hudfärg bara är en fråga om färg?

Ali Ahmadi och Najib Jafari är mer inne på idrott och har skickligt fångat olika situationer i fotboll, handboll och basket. Samira Mirzae, den enda kvinnliga deltagaren i gruppen, visar sig från allvarliga sidor då hon med inlevelse spelar schack, ägnar sig åt bibelstudier och läser en bok av missionärsparet Daniel och Paulina Brolin.