Internationell forskningskonferens om kreativ utveckling

200 personer från 40 länder, många från Asien, möttes under konferensen "Valuing and evaluating creativity for sustainable regional development". Flera internationella experter deltog, som Charles Landry som specialiserat sig på den kreativa staden och Beatriz Garcia från universitetet i Liverpool. Hon har bland forskat om OS i Barcelona och hur staden fick medborgarna att känna sig delaktiga i arrangemanget.

– Konferensen är ett försök att skapa en forskning som är mer tillämpad och går att använda på ett tydligare sätt, säger Wille Skoglund som arrangerat konferensen tillsammans med sin kollega Daniel Laven, båda lärare och forskare vid Mittuniversitetet.

Syftet är att öka kunskapen om hur man utvecklar städer och regioner med hjälp av kultur. Ambitionen är också att få kultur, företag, politik och forskning att mötas.

– Hur får vi ut det här till dem som skapar utvecklingen, de organisationer och företag som är praktiskt verksamma? säger Wille Skoglund.

Under konferensen har flera företag inom kulturella och kreativa näringar från länet deltagit. Konferensen har också samarbetat med regionala projektet Drivkraft 3.0.

– Jag tror just att mötet mellan kunskapstraditionen inom Unesco och de forskare som varit här är viktigt för att gå vidare, säger Wille Skoglund.

Samtalet under konferensen har bland annat handlat om att titta bakom de indikatorer som satts upp eftersom indikatorer inte bara säger något om verkligheten, utan också om vilka frågor som ställts. Som organisationsutvecklaren och utvärderingskonsulten Michael Quinn Patton uttryckte det i onsdagens paneldebatt angående hur mycket en musiker arbetar:

– När han sover drömmer han om musik, räknas det som arbetstid?