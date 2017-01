Emigrantforskning firar 20 år med utställning: "Många drömde om ett bättre liv

Tidningsurklipp, foton och otaliga minnen. Det är en del av det som i sommar kommer representera emigrantprojektets utställning i Ragunda hembygdsgård.

Jan Lindström från Gevåg har släktforskat i många år och det ledde till att han 1997 fick i uppdrag från svenska emigrantinstitutet att räkna antalet emigranter från Jämtlands län som utvandrat mellan åren 1850-1926.

– Vi var totalt sju stycken åt gången som arbetade med projektet, vi höll till i en lokal i Hammarstrand och jag var projektledare, säger Jan Lindström.

By för by nagelfors för att ta reda på hur många som packat väckan och rest över Atlanten. På en monter går det att läsa att Ragunda var den socken där flest utvandrade, 1245 stycken. I Hammerdal utvandrade 175 personer och i Marieby 46 stycken. Totalt utvandrade 25 000 personer under 76 år.

– Många drömde om ett bättre liv, säger Jan Lindström.

Under arbetets gång tillkom även ett boställeprojekt lett av Sören Olsson. Han hade i uppdrag att märka ut var alla som emigrerat bott någonstans innan de lämnade länet. Emigrantprojektet och boställeprojektet kom därför att samarbeta och efter några år bildades också den ideella föreningen Ragunda emigrationscenter, REC.

Sören Olsson och Jan Lindström skickade brev till folk i länets byar i hopp om att få tag på kontaktpersoner som skulle kunna veta mer om var de emigrerade bott. Det resulterade i att de fick 60 kontaktpersoner som engagerade sig i emigrationen.

– Det blev en stor spridning och på vissa ställen var det många som engagerade sig.

Projektet blev klart sommaren 1998 och i dag fredag kommer Jan Lindström att ha öppet hus hemma i Gevåg för de personer som varit delaktiga i projektet under resans gång.

– Det har varit en spännande resa, säger han och berättar några av de otaliga minnena av möten med människor han fått genom släktforskningen och emigrantprojektet. Genom åren har många hört av sig till Jan Lindström för att få hjälp att finna sina rötter.

Bland annat kom två kvinnor från USA en gång till Hammarstrand med ett foto av Hedvigslund, ett hus i Hammarstrand. De hade haft det sparat efter gamla släktingar i USA. På baksidan hade det stått "Hedvigslund, Ragunda". De bokade därefter en resa till Ragunda. På plats fick de kontakt med Jan Lindström som kunde reda ut att de hade släkt på flera håll i Ragunda.

En annan gång kom en 80-årig kvinna från Portland i USA till Gevåg för att besöka stugan som hennes mormor vuxit upp i innan hon emigrerade. Kvinnan kom i kontakt med Jan som kunde visa henne stugan och hjälpa henne att hitta fler släktingar i Ragunda.

I sommar kommer utställningen att visas på hembygdsgården i Pålgård och vara öppen i juli under torsdagar då hembygdsföreningen arrangerar hembygdsliv-aktiviteter med bland annat släktforskning.

– Det är en viktig del av vår kulturhistoria, säger Jan.

