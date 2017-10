De är Östersundsrevyns nya stjärnor

Två guld till Östersundsrevyn i SM

Östersundsrevyns ensemble laddar för fullt för 2018 års revy, den som börjar spelas i helgerna efter årsskiftet.

Jonas Jonsson gör comeback på scen i årets upplaga. Tidigare har han spelat i revyn men också varit assisterande regissör.

Anna Ullin är ny i Östersundsrevyn, men knappast ny på länets scener.

Hon har under flera somrar spelat teater vid Döda Fallet i En midsommarnattsdröm och Vildhussen. Senast kunde hon ses i Sandelius Kultur- och Nöjes uppsättning av Rasmus på luffen som spelades på Jamtli i sommar.

Anna Ullin är född och uppvuxen i Hammarstrand. Hon har studerat på Musikteaterskolan i Bjärnum och vid Performing Arts School i Göteborg.

Jonas Jonsson är skådespelare och musiker, uppvuxen i Föllinge. Under artistnamnaet Bedroom Eyes har han gett ut två album. Det senaste, Greetings from Northern Sweden, kom i år och handlade delvis om hans relation till Föllingebygden.

På teaterscenen har han spelat och regisserat inom de flesta genrer – bland annat drama, komedi och barnteater.

Han har även lånat ut sin röst till animerad film och varit programledare i radio.

Läs fler artiklar:

Magnus Schönberg efter idoljuryns kritik: "Dags för rösten att få mer fokus"

Det här händer i veckan: Veckans kulturtips

Yasbek skriver om kriget i Syrien: "Tusentals böcker skulle inte räcka"