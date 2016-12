Kerouac och Beat generation bröt ny mark med liv och dikt

De var alla opponenter i samhällets klasshierarki och företrädare för en litterär modernism. De kallades för Beat generation, en författargeneration som skulle komma att bryta igenom i mitten av 40-talet och vara som mest nyskapande produktiv de två närmast följande decennierna. I mitten av 60-talet var deras storhetstid över, men de hade efterlämnat ett litterärt arv, som hade gjort intryck och avtryck världen över.

En som med stort intresse - och delvis på plats - följde beatrörelsens utveckling och många litterära uttryck var den svenske författaren Gunnar Balgård. I den nyligen utgivna boken Jack & Gänget ger han en översiktlig presentation av den litterära beatrörelsens huvudpersoner och deras verk med den amerikanska efterkrigstiden som naturalistisk bakgrund.

Balgård väver i sin bok samman resultatet av andras forskning och sina egna tolkningar och upplevelser av beatrörelsen och resultatet har blivit en stor, närmast essäistisk studie, av denna litterära, i tiden starkt avgränsade rörelse.

Beatgenerationen handlar om både ett skrivande och levande samtidigt, ett skrivande som var nytt och i viss mån banbrytande, en livsföring i laglighetens utkanter, och oftast blev liv och skrivande ett och detsamma för beatrörelsens författare.

Beatrörelsen framfödde nio författarskap av någon betydelse, men var full av en undervegetation av poeter och prosaister, konstaterar Balgård. Ingen hade någon framgång hos etablerade förlag, men sju manliga och två kvinnliga författare - ”Beatrörelsen var en svårt matchopräglad värld” - lyckades ändå tämligen väl med att få sina verk utgivna trots att de stod utanför etablissemang och samhälle.

Beatrörelsens två stora fixstjärnor heter Jack Kerouac och Allen Ginsburg. Den förres On the Road, som i svensk översättning blev På drift, även kallad ”Den stora motorvägsromanen”, skrevs ursprungligen – flera versioner skulle komma att presenteras – på en hårt tvinnad kontorspappersrulle. Den senares prosadikt Howl - ”ett illvrål av hopp och förtvivlan över sakernas tillstånd” - publicerades 1957, ungefär samtidigt med On the Road, och blev beatrörelsens stora genombrottsverk och plogbillar för en ny litteraturriktning i USA.

Till beatrörelsens frontfigurer hör också författare som William Burroughs, Gary Snyder, Lawrence Ferlinghetti, Gregory Corso och Neal Cassady. De hade många olikheter, men ett starkt gemensamt drag var det klassmässiga upproret mot etablissemanget och en övertygande antimilitaristisk hållning. En gränsöverskridande sexualitet med hög andel homosexuella var tongivande i beatrörelsen och ett avancerat knarkbruk fanns även hos många av beatrörelsens författare – William Burroughs var kunnigast i ämnet, en slags överstepräst i narkotiska frågor, men han överlevde till 83 års ålder – och anledningen till att ta droger sades vara att förhöja medvetandet.

Men framför allt är nog beatrörelsen förknippad med den moderna jazzen, så som den kommer till uttryck i efterkrigstidens USA. I jazzmusiken sökte man inspiration och förebilder och man samarbetade vid uppläsningar med jazzmusiker på kända jazzklubbar, s.k. jazz and poetry. Karouacs samlade författarskap med ett 30-tal verk i allehanda genrer – hans mest kända böcker vid sidan av On the Road är Dharmagänget och De underjordiska – kan, menar Gunnar Balgård, ses som en enda stor jazzimprovisation. Och det ligger någonting i det. Vid uppläsningar av egna verk hade Kerouac en frasering som också kunde liknas vid jazz.

Kerouac förbrände sig själv med alkohol och ett hektiskt leverne och dog 47 år gammal 1969. Allen Ginsberg överlevde sina tidiga framgångar och höll aktivt ihop beatrörelsens medlemmar med egen akademi och skrivarskola i Colorado, där många återsamlades varje år. Ginsberg sades vara rörelsens minne, arkiv och främste promotor.

Hur ser då eftervärlden och litteraturforskningen på beatgenerationens betydelse? Vissa litterära verk som On the Road och Howl har överlevt, men motsvarar kanske den nivå som de en gång tillmättes, menar Gunnar Balgård själv.

Slutligen gör Balgård en intressant jämförelse med Sveriges 5 unga, som visserligen slog igenom något tidigare, men som också drev ett klassmässigt uppror mot etablissemanget och var företrädare för en litterär modernism.

Strategen Ginsberg skulle då ha sin svenske motsvarighet i Arthur Lundkvist, den nyskapande författaren Kerouac i Harry Martinsson, och sekundanterna William Burroughs, Neal Cassady och Gregory Corso i Josef Kjellgren, Gustav Sandgren och Erik Asklund.

Onekligen en tänkvärd och intressant jämförelse.