"GoT"-författarens nästa bok "månader bort"

Författaren George RR Martin avslöjar att nästa bok i serien "Sagan om is och eld" kan vara nära förestående.

Martins följetong utgör grunden till tv-serien "Game of thrones"; men har stått stilla i berättelsen om händelserna på kontinenten Westeros sedan 2011, då den femte boken "Drakarnas dans" släpptes. På sin blogg berättar dock Martin att "The winds of winter", den sjätte boken av de tilltänkta sju, planeras att bli klar relativt snart.

"Jag arbetar fortfarande på den, jag är fortfarande månader bort", skriver författaren.

Något kryptiskt tillägger han också att det kanske inte bara blir en bok.

"Jag tror att ni kommer att ha en Westeros-bok från mig under 2018... Och vem vet, kanske två".

Tv-serien "Game of thrones" och dess pågående sjunde säsong har inte låtit sig vänta på George RR Martin, utan har sprungit förbi böckernas kronologi.