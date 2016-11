Frostensons pris en vinst för poesin

Alla pristagare

Nordiska rådets litteraturpris: Katarina Frostenson, Sverige: "Sånger och formler"

Nordiska rådets filmpris: Joachim Trier, Eskil Vogt och Thomas Robsahm, Norge: "Louder than bombs"

Nordiska rådets musikpris: Hans Abrahamsen, Danmark: "Let me tell you"

Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris: Arnar Már Arngrímsson, Island: "Sölvasaga unglings"

Nordiska rådets miljöpris: Appen "Too good to go", Danmark.