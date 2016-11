Flyktingar i fokus på Jamtli

Nio av författarna till Jämten 2017 samlades i torsdags på Östersunds bibliotek för att berätta om sina bidrag. Bokens redaktör Charina Knutson inledde med att berätta att flyktingsituationen som även berört länet var ett aktuellt tema de ville ta upp.

– Det var ett självklart val, säger Charina Ödlund.

Det är en ovanligt tjock "Jämten" i år med flera längre uppsatser. Flera berör flyktingsituationen under det andra världskriget, som ställs mot dagens situation. Örjan Sedin skriver om David Hummel, provinsialläkaren i Gäddede som bedrev en omfattande underrättelseverksamhet under kriget. Ann Nehlin jämför mottagandet av finska barn under kriget med dagens situation kring ensamkommande flyktingbarn. Goda förutsättningar fanns då för att ta emot barnen i hemmen, eftersom många arbetade hemma och gärna ville ställa upp för grannlandet. I dag finns inte dessa förutsättningar.

Malin Bäckström är sektionsledare för Jamtlis pedagoger och beskriver i boken verksamheten med rollspel som ökar förståelsen för flyktingarnas situation.

– Vi får ofta göra ändringar i rollspelen, säger hon. Situationen ändras hela tiden med nya aktuella flyktingscenarion i omvärlden och fler elever som själva har flyktingbakgrund.

På Jamtli fanns i somras även en utställning där ett antal flyktingberättelser var riktade till fiktiva barnbarn. Nu har delar av dessa berättelser hamnat i "Jämten", fast riktade mer direkt mot läsarna. Det här med att fly handlar ju även om sådana saker som pass och gränser. Gunnar Ersbo och Mats Göransson behandlar dessa ämnen ur ett historiskt perspektiv. Temat har utvidgats även till utsatta grupper som samer och queera personer och här finns en uppsats av Ola Hanneryd, som under året haft en utställning kring detta på Fjällmuseum Funäsdalen. Jan Lindström påminner i sin uppsats om att jämtarna även de en gång av ekonomiska och sociala skäl flydde i stor utsträckning, då till det stora landet i väster, USA.

Året har inneburit framgångar för ÖFK:s kultursatsning vilket behandlas i uppsatser av Erika Hallhagen och Martin Nilsson. Året har även inneburit förändringar i konstlivet som gått från att vara baserat på gallerier till att bli mer fokuserat på event och projekt. Detta behandlas av Christer B. Jarlås. Om den mystiska medeltida Marbymattan skrev Siv Hackzell här i LT under året, nu har hon återkommit till ämnet i "Jämten". För konstpauserna, som anknyter till temat, står Görel Stephansson och de spänner över en stor tidsram, från Johan Tirén (1853-1911) till samtidskonstnären Malin Ståhl.

Bo Lundmark som varit präst i Härjedalen står för en av de längre uppsatserna. Även han har tagit upp flyktingars och kurirers verksamhet under det andra världskriget och fokuserat på Härjedalen. Här har han gjort omfattande research och haft tillgång till aktörer som var med. Dit hör bröderna Arne och Nils-Otto Nordfjäll som tidigt drogs in i kurirverksamheten och överlevde kriget. Men till denna historia hör även andra mindre uppmärksammade öden. Som norskan Anna Ingeborg Feragen som 1942 var vägvisare över fjällen för motståndsmän.

– Hon fick uppdraget att vara vägvisare åt två motståndsmän från Trondheimstrakten, där de hade arbetat i hamnen. Nu var de på flykt, efterlysta för sabotage på en tysk båt, säger Bo Lundmark. Feragen frös senare ihjäl i gränsfjällen vid Tännäs när hon försökte fly till Sverige. Hon ligger begravd på Funäsdalens kyrkogård.

Om dessa öden och många andra berättade Bo Lundmark mer på ett uppmärksammat föredrag senare under torsdagen. Det hölls på Jamtli inför en fullsatt publik på nära 100 personer. Det webbsändes även inför en fullsatt publik på Landsarkivet i Östersund samt till Funäsdalen, Bräcke, Strömsund, Hammarstrand, Krokom, Myrviken och Hede.