Björn Bostrand: Gymnasieföreningar är inte det minsta rock'n'roll

Det är många som tycker att helvetet är på väg. Höstmörkret som omsluter oss under de kommande två månaderna med en fortsättning i ytterligare fyra månader, där den förhoppningsvis vita nederbörden ackompanjerar det sakta återvändande ljuset, ses av många som en enda lång Golgata vandring.

Men hösten är ju räddad för ljuset finns redan här och hänger i långt in i november i form av det rödsvarta fotbollslaget som numera finns på allt fler blågula läppar. ÖFK har utan tvekan kapacitet att ta sig vidare i den galet omtumlande fotbollskarusellen och därmed förlänga det artificiella värmen en bra bit in på andra sidan 2018. Man har redan fått nypa sig i armen många gånger.

De kommande månaderna innebär också ett rejält flöde av nya intressant och högklassiga utgåvor från artisters och grupper där det bara är att ta för sig av och fylla på med musikens odiskutabla energi. Alla musikkonsumenter med ett intresse över det genomsnittliga bör kolla upp nyligen släppta album som Shelby Lynne/Allison Moorer "Not dark yet", Lilly Hiatt "Trinity lane", Nadine Shah "Holiday destination", The Dream Syndicate "How did I find myself here?", Mark Olsson "Spokeswoman of the bright sun", David Ramirez "We're not going anywhere" och Rebecka Törnqvist "Home secretary".

Och varför ska just du lyssna på ovanstående album? Därför att det är musik utan tillsatser, musik med och av varmt begåvade själar som inte låter sig dribblas bort och slätas ut av känslolös teknik. Det är sångröster som inte passerat och aldrig behöver silas genom allehanda filter för att liksom rättas in i ledet av urvattnade kopior som ständigt matas ut på det monotona löpande bandet. Och mycket mer guld står och stampar i kulisserna. Addera ett antal excellenta livekonserter på lokala scenerna nära dig under de närmaste månaderna och du har energikickar som räcker länge.

Avrundar med tummen upp för SVT Nyheter Jämtland som har granskat och på nytt satt fokus på Gymnasieföreningarna i Östersund. Ett riktigt bottennapp redan när jag hankade mig fram genom gymnasiet på tidigt 1970-tal och hade kompisar på Wargen som detaljerat berättade om kränkande riter när det kom till inval. En föråldrad, pennalistisk och kränkande föreningsverksamhet som pinsamt nog kallar sig för herrföreningar och där förnedringarna med åren uppenbarligen har eskalerat.

Tråkigt också att det motsatta könets sällskap verkar gå i liknande fotspår, fast inte riktigt med samma korkat och klumpigt burdusa profil. Det är inte ett uns av rock’n’roll i något fall och bara häpnadsväckande att man har fått hålla på så länge som man gjort. Rock’n’roll bygger på samarbete och stort samförstånd mellan de inblandade och inte förödmjukelse, för då tappar man totalt känslan och allt blir bara klumpigt och värdelöst. På John Ericsson fanns det varken herr eller damföreningar, men däremot den lika bedrövliga så kallade nollningen av oss som började första året på gymnasiet. Det stora grupptrycket till en början gjorde att jag hängde med på att spela rugby i ett alldeles för smalt och djupt vägarbetsdike på Prästgatan medan våra plågoandar, de äldre eleverna, hällde diverse äckliga vätskor över oss. Men det var också första och absolut sista gången som jag lät mig nollas.