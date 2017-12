Varför prioritera expresscykelvägar?

Det har under senare tid varit en livlig diskussion om Östersunds kommuns byggnationer av expresscykelvägar i Östersundstrafiken. Många skribenter har varit negativa till dessa projekt utifrån ett flertal anledningar som jag inte behöver upprepa.

Kommunen har tidigare aviserat flerer cykelvägar av detta slag utmed Genvägen – Krondikesvägen. Nu har miljö- och samhällsnämnden tagit definitivt beslut om igångsättning av projektet till en kostnad av 10 miljoner kronor inklusive en åtgärd på Frösön.

Beslutet togs av majoriteten MP, S och V medan oppositionspartierna C, M och L var emot beslutet. Dessutom har C och L under en längre tid förespråkat en utvärdering av redan befintliga expresscykelvägar. Men detta ville inte majoriteten ta till sig vilket förvånar storligen. En utvärdering hade verkligen varit på sin plats utifrån en mängd aspekter. Bland annat skulle detta kunnat ge svar på hur många som nyttjar de redan befintliga expresscykelvägarna eftersom många skribenter tidigare ifrågasatt att få cyklister använt sig av dessa nya vägar.

Att överhuvudtaget avsmalna Genvägen – Krondikesvägen blir rena snurren sett till att dessa vägar tillhör stadens stora trafikleder vilka redan nu tidvis har svårt med framkomligheten. Nämndens ordförande Florian Stamm (MP) menar att man måste dämpa farten. Men hallå där, det är ju redan 40 km/h och ibland 30 km/h runt om i staden. Med den nya expresscykelvägen kommer det säkert i vissa tider bli så att trafiken knappt tar sig fram med trafikkaos som följd. Är detta vad våra styrande kommunpolitiker önskar sig. Dessutom blir stora miljöproblem med periodvis stillastående trafik.

Sten Bredberg, som också engagerat sig i dessa frågor, har provcyklat nämnda vägar och konstaterat att det är många stora korsningar utefter den tilltänkta cykelvägen. Är det expresscykelväg måste ju tanken vara att cyklisterna har företräde. Detta stoppar ju upp biltrafiken totalt och det blir som jag ovan skrivit, totalkaos.

Totalt blir kostnaden närmare 30 miljoner för 3 expresscykelvägar. En stor summa pengar som skulle kunnat användas för andra investeringar som gagnar medborgarna bättre. Även om delar av kostnaden är bidrag från EU och staten så är det också skattepengar som används.

Det känns som en stor besvikelse att majoriteten i miljö- och samhällsnämnden inte tog hänsyn till C och L:s initiativärende om utvärdering av redan byggda cykelvägar, Det visar att man inte är särskilt lyhörda! Detta hade kunnat utmynnat i en ny syn på kommande expresscykelvägar i Östersund.

Rolf G. Swedbergh (C)

Frösön