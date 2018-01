Det är klubbarna Vemdalens IF, Hede SK, Åsarna IK och Ytterhogdals IK som tillsammans står för arrangemanget. Ett något mindre antal åkare kör touren i år då tävlingen krockar med ett par andra större arrangemang. Som tidigare år startar touren i Hede, idag fredag, med en kort distans i fristil och senare under kvällen blir det klassiskt i Vemdalen. Under lördagen tar Åsarna över och det hela avslutas i Ytterhogdal på söndag.

Resultat och startlistor finns på www.svenskalag.se/tourdefyrfasen