The Refreshments och Cookies n'Beans får julen att svänga enormt

Rock n'roll-gentlemännen i The Refreshments har spelat tillsammans i 28 år och gör sin 4424:e spelning när de kliver upp på OSD:s scen på fredagskvällen – sångaren Joakim Arnell har räknat. Konceptet "Rock n'roll X-mas" har bandet gjort i 15 år – så det är inte konstigt att bandet kan sin sak.

Men det här är inte en föreställning som går enbart på rutin – det är en makalöst svängig uppvisning i rock n'roll när den är som allra bäst.

Julmusik behöver inte låta som det radioskval som vi vanligtvis hör ur butikernas högtalare ganska frekvent vid den här tiden på året när genomsnittssvensken stressar som värst, The Refreshments har för övrigt en låt för just det fenomenet, "The X-mas race" – det kan låta som det gör när de fyra Gävlerockarna tar ton.

Det brukar vara omöjligt att sitta still när The Refreshments rockar och trots att det är långbord uppdukat på OSD är det snart samma visa den här kvällen. När bandet spelar sina brottarhits, "Miss you miss Belinda", "55 Ford" och "A guy like that" dansas det friskt mellan borden.

I år åker Cookies n'Beans, countrytrion som har kallats "Sveriges Dixie Chicks" med på turnén. Efter att ha legat lågt ett tag är trion på gång igen. Kombinationen countrykvinnor och rockgentlemän blir en väldigt lyckad blandning.

Allra bäst blir det i kvällens tre avslutande nummer, tre riktiga julklassiker – "Run Rudolph Run", som Chuck Berry och Keith Richards gjorde tillsammans, "Santa Claus is coming to town", som Bruce Springsteen briljerade med och avslutningsvis The Refreshments egen "I'm the real santa".

Det är faktiskt nästan så att man tror Joakim Arnell när han sjunger att han är den riktiga jultomten. Finare musikalisk julklapp än så här har i alla fall jag svårt att tänka mig.