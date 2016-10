"Ta barnens clownrädsla på allvar"

Fenomen (TT)

Clownlarm har rapporterats från norr till söder den senaste tiden. Vissa talar om en epidemi och oavsett om det i de flesta fall handlar om rena bus så sprids nu clownskräcken. I Svedala har barn varit rädda för att gå till förskolan och skolan sedan en clown setts till i området.– Om man bor på ett ställe där det har hänt kan barn ha tagit reda på mycket. Börja med att lyssna och ta rädslan på allvar, säger Anna Norlén, psykolog på Ericastiftelsen.Hon säger att det är viktigt att ge barnet en realistisk bild.– Betona att det här troligen bara sker en period nu och det är ovanligt men det kan hända, säger hon.

Ge strategier

Ett tips är att ge barnen strategier för hur de ska agera om de stöter på en clown som vill skrämmas. Man kan till exempel välja en annan väg, gå över på andra sidan gatan, börja prata med en vuxen eller kanske ringa någon om man har en mobil.Vuxna ska inte vifta bort rädslan eller dra sig för att sätta in tillfälliga åtgärder, till exempel följa barnet till och från skolan om det behövs, understryker Anna Norlén.– Man behöver inte vara så rädd för att det ska föra utvecklingen åt fel håll utan svara an på att barnet vill ha lite extra stöd under en period. Efter ett tag brukar barnet vilja vara mer självständigt igen, säger hon.

Inför halloween

Inför stundande halloween ökar nu oron för clownutklädda personer. Detta ger även tillfälle att prata med de barn som lockas av clownfenomenet, menar Anna Norlén.– Det är klart att det finns barn som tycker att det här är spännande och tar inspiration, men då gäller det att prata om hur det blir det för den som möter en clown med kniv. Att leva sig in i konsekvenserna, säger hon.På en av skolorna i Svedala där eleverna uttryckt oro har man inför halloweendiscot om några veckor diskuterat ett clownförbud. Ett förbud som finns på flera håll i USA just nu.– Rekommendationen kommer väl vara att inte klä ut sig till just clown men vi ska fortsätta vår diskussion för det finns ju goda clowner också. Så fort vi har tagit ett beslut kommer vi att gå ut med det till vårdnadshavare och elever, säger skolans biträdande rektor Elisabet Olsson.

