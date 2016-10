Strömsund hackar i dieselträsket

Minskningen innebär ändå att kommunen ligger i botten på listan: Plats 288 i klimatrakning av 290 kommuner. Att bilarna i Strömsund drar mindre sparade in 31 000 liter bensin samt diesel och tyder på ett hack i kurvan över bränsleförbrukning.

En orsak som anges till minskningen är att nya bilar i sig är snålare än gamla. En annan orsak är att andelen dieselbilar, som är snålare än bensinbilar, ökar.

I genomsnitt förbrukade bensin- och dieselbilarna i Strömsund 0,81 liter drivmedel per mil under 2015. Snålaste bilarna rullar i Solna, 0,61 liter per mil. Törstigaste bilarna finns i Åsele, med 0,82 liter/mil.

Rankningen baseras på statistik från SCB och Trafikanalys.

I hela landet minskade bränsleförbrukningen hos bensin- och dieselbilarna med 3,3 procent.

Östersund ligger på plats 258, Åre 251, Ragunda 266, Krokom 276, Bräcke 279, Berg 283 och Härjedalen på plats 264 i klimatrankingen.