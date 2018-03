Ida från Backe är nominerad till Svenska Barnidrottspriset 2018

Sedan 2013 har Svenska Barnidrottspriset varit ett pris som delas ut årligen till en individ eller organisation som gör mycket för barnidrotten. I årets lista av nominerade finns Ida Sundin från Backe. Hon har blivit nominerad till priset på grund av hennes strävan efter barns rörelseglädje på sitt jobb som vaktmästare på en skola i Backe, samt för sitt stora engagemang i föreningen Backe IF.

På skolan ser Ida Sundin till att skridskobanan är spolad och skrapad under vintertid, och att skidspår från skolan till skidspåren vid elljusspåren är fixade. Hon ordnar också med skidor och pjäxor till barnen. Hon arrangerar även skidloppet Stenhamraloppet under vintern, och springtävlingen Siljösjönäs Run Challange under sommaren. I nomineringen nämner man att detta bara är en liten del av allt hon gör för barnidrotten, och att det är därför hon är nominerad till årets pris.

Priset delas ut på Bauhaus Athletics-galan Diamond League på Stockholmsstadion den 10 juni 2018.