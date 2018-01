Efter återkommande strömavbrott i Strömsund – kommunen i möte med Eon

Vi har tidigare skrivit om de ofta förekommande elfelen i Strömsunds kommun, och i början av januari 2018 höjdes rösterna mot elleverantören Eon.

Facebook-grupper bildades och flera bybor som vi pratade med i början av januari i år klagade över en eldrift som sköttes allt sämre.

– Det är värre än någonsin. Det blir bara sämre. Eon sköter sitt uppdrag otroligt dåligt, sade Niklas Höglund som är född och uppvuxen i Siljeåsen.

– Man ser ju inte fram mot vintern om man säger så, det blir att sova med pannlampan på, sade Roland Svensson från Ringvattnet.

På grund av de stora problemen med elleveransen i Strömsunds kommun under 2017 bjöd kommunen in till ett möte med Eon den 16 januari. Frågan som ställdes under mötet var vad Eon tänker göra åt de ständigt återkommande strömavbrotten i delar av kommunen. Under mötet var ett önskemål från kommunen att Eon ska använda ett reservnätverk vid strömavbrott för att kunderna snabbade ska få tillbaka strömmen.

– Det är alltid en avvägning vad som går fortast vid en felavhjälpning. Montören tillsammans med vår driftcentral gör bedömningen av metod. Elverk kommer att vara ett av alternativen, men jag kan inte lova att det blir vårt första alternativ vid varje felavhjälpning, skriver Eons gruppchef Henrik Hjeltström på kommunens hemsida efter mötet.

En annan problematik som konstaterades under mötet är den djupa snön längs ledningarna, som ställer till stora problem för montörerna eftersom de får svårt att ta sig fram.

– Efter vårt möte har vi nu pratat ihop oss med One Nordic, vår entreprenör, om hur vi ska agera i Lövbergaområdet. Kort sagt kommer vi ha en ökad närvaro med besiktningar och åtgärder efter besiktningar. Vi har också pratat om användningen av reservelverk, vilket var en fråga på vårt möte i Strömsund, säger Henrik Hjeltström.

Enligt Malin Vennstrand, kommunens säkerhetssamordnare, kan det kan bli fråga om fler möten framöver.

– Vår önskan är att E.ON ska arbeta förebyggande under hela året och göra mer än vad de gjort hittills för att säkerställa elleveransen till våra invånare. Vi vill ha tydligare besked kring hur de tänker lösa den akuta situationen, säger hon.

Detta konstaterades under mötet:

Detta har Eon gjort

De stora satsningarna löper på enligt plan, men ger inga effekter än. I mars ska ställverket i Hoting vara klart vilket säkrar upp elleveransen. Eon matar nu strömmen från två håll i det utsatta området, det gör att antalet drabbade kunder blir mer begränsat när ett strömavbrott inträffar.

Eon har flugit med helikopter över alla ledningar i Norrland och upptäckte då 356 anmärkningar, till exempel träd över ledning eller nära ledningar, snö på ledningarna. De åtgärdas nu. Det minskar antalet fel i framtiden.

Eon har skickat ut ett nyhetsbrev till kunderna med information om vad de gör, vad som hänt och hur de långsiktiga planerna ser ut. Fler brev kommer framöver.

Detta ska Eon göra

Montörerna ska åka med skoter längs vissa delar av elledningen för att besikta, göra patrullvägar och öka närvaron i området för att förebygga fel.

Eon ska se över kommunikationen för att kunna frånskilja nät från driftcentralen i Norrköping. Genom det blir felavhjälpningstiden kortare.

Källa: Strömsunds kommun

