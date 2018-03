Dykarna kartlägger en okänd värld: ”Hela samhället Blåsjön har ställt upp”

"To boldly go where no one has gone before." Så inleds science fiction-klassikern Star trek. Men i det nordvästra hörnet av Strömsunds kommun är det inte utforskning av yttre rymden som pågår utan snarare den inre rymden av en expedition med modiga utforskare.

Under Bjurälven finns ett underjordiskt grottsystem som länge var helt okänt. Bo Leandersson, speleolog, som betyder grottforskare, hittade 1979 ett delvis grusfyllt hål i Dolinsjön. Hålet fotograferades men föll i glömska. 1997 gjorde några dykare ett försök att ta sig in i hålet sommartid men vattenströmmen var för stark. 2007 så hittade ett nytt team lösningen på problemet.

Under vintertid är vattenflödet genom grottsystemet lugnare och möjliggjorde att påbörja en utforskning.

Att utforska grottor är långt ifrån en riskfri sysselsättning. Men att dyka djupt in i grottor fyllda med strömmande vatten som temperaturmässigt håller sig några tiondels grader över fryspunkten innehåller en rad svårigheter att bemästra och befinner sig på gränsen av det möjliga.

2018 är det expeditionens elfte år på plats. 2300 meter har man lyckats tränga in i grottan, som hela tiden har kartlagts. I år lyckades man ta sig ytterligare 100 meter inåt i huvudsystemet. Och när man verkat nått vägs ände där gångarna blir för trånga och inrasade för att dykarna skulle kunna ta sig fram så upptäcktes i år en ny vattenfylld grotta i en tidigare outforskad dolin.

– Vi hade tur i torsdags då vi stack ner i en av förkastningarna som vi inte trodde skulle leda någon vart, säger Mats Fröjdenlund, som är expeditionsledare.

Men David som gick ner kom upp och sade att det var stort därnere, ett hundratal meter åt varje håll. Det här är nedströms från Dolinsjön, vid ett område som heter de åtta dolinerna. Det här var i nummer fem av dem som vi inte varit i tidigare då vi inte trott att den leder iväg. Den gången letar sig upp mot Dolinsjön och vi saknar en förbindelse dit. Så det här är otroligt spännande. Vi lägger det här pusslet år från år och hittar nya delar hela tiden.

Under årets expedition var 25 personer inblandade varav tre var från Polen och experter på undervattensfotografering och som kunde fokusera enbart på dokumentation.

– Det tar drygt två timmar att ta sig längst in i grottsystemet om man är väldigt fokuserad och väldigt snabb, säger Mats Fröjdenlund. Det jobbigaste är de fyra torra passager som ska göras där man får bära all utrustning. De som är därinne är inne i grottsystemet i minst sex timmar.

Ovanför platsen där dykarna nått in som ligger en stor förkastning i änden på Blinda dalen. Där finns en grotta som kan nås utifrån. Den leder 20 meter ner och där kan man höra vatten under grottan. Expeditionens teori är att det således är en förbindelse där med grottsystemet som dykarna funnit djupare ner i marken.

– Det har varit fint väder på årets expedition, säger Mats Fröjdenlund. Men det har varit trettio grader kallt på morgnarna så vi har fått göra hål i fem centimeter tjock is innan vi kunnat dyka.

– Årets mål var att kartera de innersta delarna av det tidigare systemet, säger Mats Fröjdenlund och fortsätter:

– Vi har också pejlat dykarna från markytan för att se var de befinner sig när de är i vissa delar av systemet. Planerna för nästa år ska vi fortsätta utforska den nyupptäckta delen. Det är jättekul att göra det här och hela samhället Blåsjön har ställt upp på ett fantastiskt sätt för att ta emot oss, säger Mats Fröjdenlund.