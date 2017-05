Det berättar P 4 Jämtland som fått islossningen bekräftad av far och son Gyllenhammar. Det vill säga sonen Andreas som tillsammans med sin far meteorologen Roger Gyllenhammar, har följt utvecklingen av isläggning och islossning under många år.

Den här nyheten skickades ut som geopush till de som är intresserade av nyheter i sin närhet.

Vill du ha lokala nyhetspushar till din mobiltelefon?

Ladda ner ÖP:s eller LTZ:s app här, till Iphone eller till Android:

ÖP:s iPhone-app

ÖP:s Android-app

LTZ:s iPhone-app

LTZ:s Android-app