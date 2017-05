Storsjöflaket har gått upp – kortare isperiod än vanligt

Uppgifterna kommer från isbevakarna far och son Gyllenhammar. Det vill säga sonen Andreas som tillsammans med sin far meteorologen Roger Gyllenhammar har följt utvecklingen av isläggning och islossning på Storsjön under många år.

Så här skriver Gyllenhammars i ett pressmeddelande:

"Under Valborgshelgen lyckades till slut vårvärme och lätt vind bryta upp det försvagade istäcket på Storsjöflaket. Den kyliga avslutningenpå april gjorde att flaket överlevde längre än vad man kunde ha trott med tanke på den milda vintern (där månaderna januari till april blev 2-3 grader varmare än normalt i länet).

Denna vinter har Storsjön stundom bjudit på fina skridskoisar, men också dramatik när isvägen hastigt översvämmades och stängdes i slutet av mars.

Med benäget bistånd från det värdefulla flygledartornet på Frösö flygplats så sätts islossningsdatum i år till 30 april. Det är 17 dygn tidigare än medeldatum, 17 maj, som baseras på medelvärdet på mätningarna från1870.

Senaste året som isen låg längre än 17 maj var 1997, vilket visar på den långsiktiga trenden att Storsjöns is ligger allt kortare.

Isperioden, det vill säga hur många dygn flaket har varit istäckt, blev i år 115 dygn.

Det är 31 dygn kortare än medelvärdet."

