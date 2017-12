Stor samisk festival väntas när 100-årsjubileet ska firas

Läs även: Marianne om samernas rättigheter: "Sverige måste anpassa sig till FN:s förväntningar"

Det jobbas för fullt på Gaaltije, det sydsamiska kulturcentret i Östersund, inför "Staare 2018" – den stora festivalveckan för att uppmärksamma det första samiska landsmötet på svensk mark. Mycket jobb återstår ännu.

– Vi har haft en kort startsträcka. Jag började jobba i juli på deltid och från september på heltid. Vi är en slimmad organisation och det är ett stort evenemang med många olika aktörer, så det har med det att göra helt enkelt, säger Erika Unnes.

Ännu är inte alla programpunkter klara, men huvudfokus blir kunskap, kultur, politik och näringsliv. Även idrotten har sin plats i programmet då det kommer arrangeras en fotbollsturnering.

– Det blir ett brett program. Jag hoppas att man kommer uppfatta att det här är en del av vad Sapmi har att erbjuda och att man får möjlighet att ta det av det samiska samhället, inte bara på den svenska sidan utan även den norska, finska och ryska, säger Erika Unnes.

Under festivalveckan väntas besökare från hela Sapmi, även på den norska och den finska sidan. Det norska sametinget kommer till Östersund, vilket även den finska sametingspresidenten gör. Sverige representeras av bland annat Kronprinsessan Victoria och kulturministern Alice Bah Kuhnke.

"Staare 2018" blir en viktig mötesplats både för samer och andra enligt Erika Unnes.

– Det är viktigt dels utifrån aspekten att vi tar del av vår egen historia. Personligen börjar jag kunna ta in vilken kraftsamling det här mötet som var 1918 faktiskt var. Första dagen viger åt att lära känna nyckelpersonerna bakom det första landsmötet, så vi förstår vilken kraftsamling de gjorde för att ta de första stegen mot demokrati och organisering av det samiska samhället – och det politiska landskapet i förlängningen. Sedan tänker jag att det är viktigt för samer i allmänhet att samlas och bjuda in andra att vara med i programmet. Jag ser det mer och mer som att den här festivalveckan blir ett evenemang som öppnar dörrar åt flera håll, så att det samiska perspektivet kan vävas in på bredare front i samhället.

I början av 2017 firades i Trondheim att det var 100 år sedan det allra första samiska landsmötet. Festivalveckan i Östersund, som är en del i ett stort jubileumsår, kommer att bli i betydligt mindre skala.

– Jag var inte där, vilket jag tror är bra på ett vis. Det var stort, de hade lite längre tid på sig och lite annan finansiering. Jag tänker att vi är det alternativa firandet, att det här kan bli lika bra – men på ett annat sätt. Jag tror att man upplever att det är två olika arrangemang och att båda behövs. Det kommer synas och märkas här i Östersund. Sedan kanske inte alla har koll på att det var 100 år sedan det var första samiska landsmötet. Men det samiska samhället kommer sätta prägel på Östersund under den här veckan och det känns väldigt roligt.

