Snö på väg in över länet – så ser väderprognosen ut en vecka framåt

– Det är ett nederbördsområde som kommer in västerifrån under onsdagen som för med sig regn. Det finns en liten risk för underkylt regn under natten mot torsdag, säger Maria Jönsson, meteorolog på vädertjänstföretaget Foreca.

På torsdagsmorgonen ska det finnas solchanser i Östersund, men molnen tätnar sedan igen under dagen. I de norra delarna av länet kommer det nederbörd som under natten mot fredag kan innebära snö.

Till helgen blir det tidvis regn eller blötsnö i de västra fjällen, berättar Maria Jönsson. Samtidigt väntas mycket sol på många håll i länet.

På måndag blir det mest uppehållsväder men även en hel del moln för hela länet. Sedan framemot onsdagen nästa vecka ser det ut som att det kan komma en hel del snö.

– Det rör sig om två till fem centimeter rent allmänt för länet, men dryga fem centimeter i de norra delarna, säger Maria Jönsson.

----

Läs mer:

Skidpremiären i Bruksvallarna närmar sig: ”Tidig snö är vårt varumärke och det håller vi”

Tidig snö och fina spår påverkas av vattenbrist och hundar: "Ligger hundbajspåsar överallt"