SMHI varnar för hårda vindar i Jämtlandsfjällen

Enligt SMHI kan man från onsdagskväll räkna med hård eller mycket hård sydostlig vind på 15-20 sekundmeter samtidigt som det kommer att snöa en hel del. Det gör att det kan bli drivbildning.

I övrigt är väderläget i landet just nu att ett omfattande lågtrycksområde närmar sig västerifrån. Lågtrycket för med sig både blåst och nederbörd. Snöfall kommer in över Götaland natt mot onsdag och övergår sedan i regn under onsdagen.

Det blir även blåsigt här med vindbyar som är friska eller lokalt hårda. Nederbörden sprider sig under onsdag upp mot Svealand, och i västra Svealand tilltar intensiteten. Till sjöss blåser det upp till kulingvindar på de flesta farvattnen.