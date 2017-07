Östersunds FK besegrade Galatasaray med 2-0 i torsdagens match på Jämtkraft Arena. Nästa vecka fortsätter Europa League-kvalet i Istanbul, men om man som ÖFK-supporter inte kan vänta till dess går det bra att se Jamie Hopcutts 2-0-mål igen – till tonerna av Celine Dions "My Heart Will Go On" från filmen "Titanic" (1997).