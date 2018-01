Schackrutan: Sven-Olof Andersson vann snabb-KM

Förra tisdagen färdigspelades klubbmästerskapet i snabbschack för ÖSS med 14 deltagare.

Segern gick inte oväntat till högstrankade Sven-Olof Andersson på mycket starka 12,5 poäng av 13. Tolv vinster och remi mot tvåan Henrik Johansson som fick 11 poäng. Brons till Olof Edler 10, närmast före Bengt Öberg, 9,5. Juniortiteln gick till Axel Sahlin, 4 poäng. ÖSS har därefter nu också startat turneringen ÖSS-Open med 7 ronder under fyra tisdagar. Betänketiden är 30 minuter+10 sekunder per drag.

I Hammerdal spelades förra torsdagen en juniorturnering med följande resultat: 1) Ludvig Millestu 9 poäng av 9 2) Meja Blixt 7 3) Linus Giesen 7 och därefter följde Melwin Blixt 6, Aron Jonasson 6, Nils Jonasson 5, Alvina Millestu 4 och Martin Blixt 4.

I söndags spelades tre matcher i Länsserien div.IV. En Passant-ÖSS VII 0-3, ÖSS VII-ÖSS IV 1-2, ÖSS V-En passant 0-1.

Superturneringen i holländska Wijk an Zee är nu inne i slutskedet. I den åttonde ronden i söndags råkade världsmästaren Magnus Carlsen ut för en genant blunder i tidigt skede mot engelsmannen Gawain Jones, men lyckades därefter med ett imponerande spel utjämna och till slut också vinna partiet. I samma rond förlorade dåvarande ledaren Mamedyarov, Azerbadjan, mot hemmaspelaren Anish Giri varmed Carlsen kom ikapp ledaren. Efter nio av tretton ronder leder Anish Giri på 6,5 poäng närmast för Carlsen och Mamedyarov, båda 6. 5,5 poäng har Vladimir Kramnik och Wesley So. Mamedyarov har avancerat till andra plats på den dagsaktuella världslistan med sina 2812. Leder gör som alltid Carlsen, 2837. Bakom dessa ligger i ordning: So, Maxim-Lagrave, Kramnik, Aronian, Caruana, Nakamura och så vidare.

Veckans uppgift utgörs av partislutet Irina Sudakova-Anna Epstein, Sankt Petersburg, 2002. Vit sätter matt i två drag.

Bo Wik

