Schackrutan: 10-åring vann i Cannes

Den tidigare haltande tabellen i elitserien är nu återställd och samtliga tio lag har spelat sex matcher. I ledning på maximala sex segrar är Malmö AS som anmärkningsvärt nog spelade i divisionen närmast under, i superettan, så sent som säsongen 2015/16. I Malmölaget ingår numera trefaldige Georgiske mästaren Baadur Jobova, 2702, Georg Meier, Tyskland, 2647, sverigeettan Nils Grandelius och forne världsstjärnan Ulf Andersson. På andra plats i tabellen ligger förra säsongens Sverigemästare Team Viking. I den sjätte ronden förlorade 2016 års Sverigemästare SK Rockaden något överraskande mot Farsta SK och är därmed praktiskt taget avhängda från guldstriden. Slutsammandraget med de tre sista ronderna spelas i Stockholm 16-18 mars och då står kampen om slutsegern mellan Malmö AS och Team Viking.

1974 arrangerades det första världsmästerskapet för schackdatorer i Stockholm. I sommar kommer mästerskapet tillbaka och spelas då på Stockholmsmässan i Älvsjö i mitten av juli.Det kommer att finnas en kommentator på plats och åskådare är välkomna. Förhoppning finns om att få med senaste stjärnskottet Alpha Zero. Ifjol vann Komodo och Shredder de två disciplinerna.

Åres upplaga av Storsjödraget spelas i Östersund 15-17 juni och denna gång flyttas turneringen till Best Western Hotel Gamla Teatern då den har vuxit ur Östersunds SS klubblokal.

I veckans uppgift ser vi partislutet Handouchi – Shoker, Frankrike 2013. Vit gör matt i två drag.

Bo Wik

bowik@bredband.net