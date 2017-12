"Sameblods" Lene Cecilia Sparrock i Östersund

Regissören Amanda Kernells debutfilm "Sameblod" handlar om den samiska tonårsflickan Elle Marja och berättar samtidigt om svensk kolonialism och rasbiologi, men med en ung människas sökande i centrum. Filmen hade världspremiär på filmfestivalen i Venedig 2016. Till Bio Regina på fredag kommer förutom Lene Cecilia Sparrock även samproducent Oskar Östergren och regiassistent Patricia Fjellgren för att möta publiken.

Lördagen börjar med filmfrukost på Tullgatan 6 i Östersund. Därefter visas sex filmer, varav två kortfilmer.

*Regissören Alethea Arnaquq-Barils "Angry Inuk" är en prisbelönt dokumentär som handlar om en grupp Inuiters kamp för att utmana de sedan länge etablerade uppfattningarna om säljakt.

*Om konservativa och religiöst färgade värderingar i samisk hembygd handlar det om i dokumentären "Sparrooappán ("Me and my little sister"). Regissören Suvi West följer sin egen lesbiska lillasyster Kaisa i närgångna och personlig scener där avvikelsen från rådande normer blir en stor utmaning. Förfilm är åtta minuter långa "Nacimientos" med fokus på Panamas Emberafolk.

*I dramat "Maliglutit" ("Searchers"), av Zacharias Kunuk, förs biobesökarna till kanadensiska Nunavut, år 1913. Huvudkraktären Kuanana återvänder från en kariboujakt och upptäcker att hans fru och dotter kidnappats och resten av familjen är slaktad. Genom sin faders andehjälpare, loon Kallulik, får han möjlighet att göra en resa för att överkomma ödet och återförena sin familj.

*När skolt-samiska filmskaparen Katia Gauriloff hittade en skatt av orörda 16mm-filmer av hennes mormor Kaisa, kunde hon samtidigt skapa ett porträtt av en legendarisk berättare och sångerska som under andra världskriget tvingades flytta och ge upp sin renskötsel.

Förfilm är sex minuter långa "Fathers tools", av kanadensiske Heather Condo.