Så blir vädret i din kommun fram till juldagen

► Tisdag 20 december:

Strömsund: Morgonen och förmiddagen ska bjuda på klart väder. Temperaturen förväntas gå från nollgradigt och ned till som kallast minus tre under eftermiddagen.

Krokom: Klart väder under hela tisdagsdygnet enligt prognosen. Temperaturen börjar på minus en grad under morgontimmarna och stiger sedan till nollgradigt under eftermiddagen.

Ragunda: Klart väder, med undantag för timmarna mellan klockan 18 och 21 där det blir växlande molnighet. Temperaturen går från nollgradigt på förmiddagen och ner till minus två under kvällen.

Berg: klart väder under hela dagen enligt prognosen. Temperaturen går från minus en grad under morgonen upp till nollgradigt under eftermiddagen.

Bräcke: Klart väder under i stort sett hela dagen enligt prognosen. Det kan komma ett område med växlande molnighet timmarna mellan klockan 17 och 19. Temperaturen går från minus en grad och stigande till plus en grad under dagens gång.

Härjedalen: Klart väder från morgonen och någon minusgrad. Under tidiga eftermiddagen förväntas det bli dimmigt och temperaturen sjunker ytterligare någon grad. Från klockan 15 och framåt blir det halvklart och temperaturen ska vända upp mot plusgrader igen under kvällen.

Östersund: Klart väder och mestadels kring nollan. Det kan bli ner till en minusgrad under sena förmiddagen och fram till lunchtid.

Åre: Klart väder från klockan 07 och fram till 23-tiden. Någon minusgrad under förmiddagen och sedan skiftar det mellan nollgradigt och någon plusgrad under eftermiddagen och kvällen.

► Onsdag 21 december:

Strömsund: Växlande molnighet och temperatur från plus en grad under tidiga morgonen och ner till minus tre grader vid 19-tiden på kvällen.

Krokom: Växlande molnighet fram till lunchtid och temperaturen ska pendla mellan nollgradigt och någon plusgrad. Under eftermiddagen blir det mulet väder och i stället någon minusgrad.

Ragunda: Dagen inleds med växlande molnighet och någon plusgrad. Från 11-tiden blir det halvklart väder enligt prognosen och temperaturen sjunkernågra grader.

Berg: Växlande molnighet fram till 11-tiden och minus en grad. Efter lunch ska det bli halvklart väder och mellan en och två minusgrader.

Bräcke: Växlande molnighet under morgon och förmiddag, nollgradigt eller ner till en minusgrad förväntas. Under eftermiddagen blir det halvklart till mulet väder och en temperatur från nollgradigt och ner till minus två under dagen.

Härjedalen: Växlande molnighet under morgonen som övergår i halvklart väder under förmiddagen. Minus en till minus två grader. Under eftermiddagen sedan väntas det bli mulet väder och temperaturen går eventuellt upp någon grad under kvällen.

Östersund: Växlande molnighet väntas i dag och temperatur strax under nollan. Under eftermiddagen ska det sedan bli mulet väder och eventuellt ner mot minus två grader.

Åre: Halvklart till mulet väder under dagen. Från minus en grad vid 10-tiden och ner mot minus tre grader under eftermiddagen och kvällen.

► Torsdag 22 december

Strömsund: Ganska likvärdigt väder som under tisdagen. Med undantag för förmiddagen då det förväntas det vara mest klart väder. Minus tre grader under dagen, eventuellt stiger temperaturen någon grad under kvällen.

Krokom: Klart väder och en till två minusgrader under större delen av dagen. Vid 19-tiden drar det in ett område med växlande molnighet och temperaturen sjunker ytterligare någon grad.

Ragunda: Klart väder och någon minusgrad fram till 19-tiden. Under kvällen blir det mulet men temperaturen förväntas ligga kvar på minus en.

Berg: Klart väder och minus en grad fram till 19-tiden. Därefter förväntas det bli mulet väder och minus två grader.

Bräcke: Klart väder och mellan minus två och minus tre grader under hela dagen. Från klockan 19-ska det bli mulet väder och temperaturen kan stiga någon grad.

Härjedalen: klart väder och temperatur kring minus en under dagen. Från 19-tiden blir det mulet väder enligt prognosen och kring nollan.

Östersund: Klart väder under hela dagen enligt prognosen. Minus två grader ska hålla sig stabilt men under kvällen blir det växlande molnighet.

Åre: Klart väder och minus tre grader under större delen av dagen, enligt prognosen. Från klockan 19 blir det halvklart och minus två grader.

► Fredag 23 december:

Strömsund: Lite kyligare fredagsmorgon. Vid 07-tiden ska det enligt prognosen vara minus sju grader och klart väder. Växlande molnighet från lunchtid och framåt under eftermiddagen. Då väntas också temperaturen stiga till omkring minus fem på eftermiddagen och ytterligare en eller två grader under kvällen.

Krokom: Också fredagen bjuder på klart väder. Något kallare än torsdagen, kring minus fyra eller ner mot minus fem under morgonen. Sedan stiger temperaturen några grader till kvällen.

Ragunda: Halvklart väder under morgon och förmiddag med minus tre på termometern. Efter klockan 13 ska det bli växlande molnighet och temperaturen kan sjunka ytterligare någon grad.

Berg: Klart väder under morgonen och minus fyra eller ner till minus fem grader. Efter klockan 13 ska det vara mest klart väder och temperaturen ska hålla sig vid minus fem grader.

Bräcke: Klart väder under morgonen och mest klart väder under dagen. Temperatur på minus tre grader fram till 19-tiden när det förväntas bli två grader kallare.

Härjedalen: Klart väder under hela dagen. Temperaturen ska gå från minus fyra under förmiddagen ner till minus sex under kvällen.

Östersund: Klart väder från morgonen och tre till fyra minusgrader. Växlande molnighet följer från klockan 13 och framåt. Temperaturen lite skiftande mellan minus tre och minus fyra grader.

Åre: Växlande molnighet och från minus 8 grader på morgonen och stigande till minus tre under eftermiddagen.

► Lördag 24 december:

Strömsund: Julafton blir en mulen dag helt igenom enligt prognosen. Från minus sex grader vid 07-tiden och sedan stigande till en plusgrad vid 19-tiden.

Krokom: Dagen börjar med mulet väder och kring tre minusgrader. Vid 13-tiden förväntas vädret vara halvklart och temperaturen ha stigit en grad eller två. Vid 19-tiden ska det vara forsatt mulet och kring minus en.

Ragunda: Mulet väder under hela dagen och kvällen. Temperatur från minus tre på morgonen och sedan stigande till plus en vid 19-tiden.

Berg: Det förväntas bli en mulen dag och temperaturen ska gå från minus två grader under morgonen till plus två grader under kvällen.

Bräcke: Mulet väder och mellan minus en och minus två grader under hela lördagen enligt prognosen.

Härjedalen: En mulen dag med temperatur som ska ligga på minus en grad under morgonen. Och sedan stiger till nollgradigt under eftermiddagen och till plus två under kvällen.

Östersund: Mulet väder under hela dagen och kvällen. Temperaturen går från minus tre vid 07-tiden och upp till någon plusgrad under kvällen.

Åre: Mulet väder och skiftande från minus tre grader under morgonen och förmiddagen och stigande till minus en grad under kvällen.

► Söndag 25 december:

Strömsund: Mulet väder också i dag. Temperaturen föväntas ligga kring minus fyra grader.

Krokom: En klar morgon med temperaturen på någon minusgrad. Det mulnar sedan på efter 13-tiden och så sjunker temperaturen till omkring minus tre grader.

Ragunda: Klart väder under morgonen och minus två grader. Från lunchtid blir det mulet väder och temperaturen stiger någon grad.

Berg: Klart väder under morgonen och temperatur på två minusgrader. Efter klockan 13 ska det bli mulet väder och temperaturen ska hålla sig stabilt vid minus två.

Bräcke: Klart väder och kring minus två grader under morgon och förmiddag. Vid 13-tiden förväntas det mulna på och temperaturen ska också sjunka någon grad ytterligare.

Härjedalen: Klart väder under morgonen och kring minus två grader. Under eftermiddagen ska det bli mulet väder och temperaturen stiger möjligen en grad fram till kvällen.

Östersund: Klart väder under morgonen och någon enstaka minusgrad. Under eftermiddagen blir det mulet väder och temperaturen sjunker en eller två grader.

Åre: Klart väder och minus fem grader förväntas det bli i dag under förmiddagen. Från klockan 13 blir det sedan mulet men temperaturen ska hålla sig kring minus fem.