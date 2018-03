Så blir årets påskvädret i länet - meteorolog: ”Det blir en påsk utan busväder”

Läs också: Polisen varnar: Ge er inte in i lavinområden – snömassorna kan nå hastigheter över 100 kilometer i timmen

– Skärtorsdagen startar med en ganska kall natt men dagstemperaturen i Jämtlands län som helhet landar på mellan minus tre och noll grader. Och vindarna kommer att vara svaga, säger Erik Rindeskär.

I fjällen ser det ut att bli någon enstaka minusgrad kallare. Solen kommer däremot att vara framträdande i hela länet under skärtorsdagen så det ser ut att bli ett väder som lämpar sig bra för skidåkning.

Under långfredagen ser det ut att bli snudd på samma väder som under skärtorsdagen, med temperaturer på mellan minus två till noll grader. Men risken finns för en del stackmoln i länets norra delar.

– Stackmoln är ulliga små moln som självklart kan skymma solen lite, men jag tror inte att de kommer att vara heltäckande. Stackmolnen ser ut att vara ganska långt norrut under långfredagen, och kan därför eventuellt påverka norra Jämtland, säger Rindeskär.

Inför helgen ser det ut att bli lite mer molnigt i länet, med moln som drar in söderifrån. Under påskafton på lördag ser det därför ut att bli någon grad kallare än under långfredagen.

– På påskafton ser det ut att bli någon grad kallare eftersom solen inte kommer att stråla på samma sätt. Temperaturerna ser ut att landa på mellan en till fyra minusgrader ungefär. Men inför helgen är det lite osäkert med detaljerna, säger Rindeskär.

Vädret under påskdagen på söndag ser i nuläget ut att bli relativt soligt med temperaturer på mellan minus tre till 0 grader, och det ser ut som att påskdagen blir solig i större delen av länet. Molnen ser sedan ut att dra in igen under måndagen men något kallare temperaturer.

– Allt som att kan man säga att vädret i Jämtland under påsken ser ut att bli odramatiskt, utan nederbörd och annat busväder, säger Erik Rindeskär.