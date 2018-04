Så blir årets bluesfestival

Förra hösten pågick Östersunds bluesfestival på olika restauranger runt om i Östersund, men i år, 27 oktober, samlar arrangörerna åter artisterna under ett och samma tak på nyrenoverade Storsjöteatern. Det blir åtta akter på tre scener, ochtemat är "The New Generation of Blues" med nya artister som står med ett ben i traditionen och ett ben i framtiden.

I år innehåller artistuppställningen också fler internationella namn än förra året. Shawn Holt & The Teardrops, Jimmy Zavala och Julie Rhodes kommer från USA. Will Wilde reser från Storbritannien medan Joakim Tinderholt letar sig hit från Norge.

Från Sverige kommer Erika Baier & The Business, Slidin Slim och inte minst Jämtlands egen blueskung Micke Mojjo & The Bedroom Snakes. Festivalen meddelar att de medvetet valt att jobba med publikfriande artister som kan "ge valuta för inträdet".Artister 2018Shawn Holt & The TeardropsWill WildeJoakim TinderholtJimmy ZavalaErika Baier & The BusinessJulie RhodesSlidin SlimMicke Mojjo & The Bedroom Snakes