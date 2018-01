Pressat läge i förskolan: Från ambitiösa läroplaner till förvaring

I november ringde personal från Droppens förskola i Ytterån, Krokoms kommun, till föräldrar och bad dem hämta sina barn.

Anledningen?

Antalet barn per förskolepersonal var den dagen ohållbar och det gick inte att få tag på någon vikarie. Ur säkerhetssynpunkt behövde de barn som endast gick 15 timmar i veckan, med hemmavarande föräldrar, gå hem, rapporterade LT.

Säkerhetsfrågan gällde inte bara barnen, även personalen.

Inspirerat av den samlande kraften i Metoo-rörelsen startade förskolepersonal över hela landet förskoleupproret #pressatläge.

I skrivande stund har över 600 berättelser kommit in, från Boden till Malmö, där förskolepersonal vittnar om en vardag och arbetsmiljö där personal slår knut på sig själva och betalar med sin hälsa.

Ledarredaktionen har träffat förskolläraren Anna som utifrån sitt arbete som förskollärare på olika förskolor i länet har bidragit med sin historia till #pressatläge.

Hon berättar om hur hon under utbildningen till förskollärare längtade efter att komma ut i verksamheten och göra läroplanen levande.

"För mig blev det viktiga i läraruppdraget att fånga barnens lärande, utmana varje barn vidare, hjälpa dem växa och känna tilltro till sig själva".

Verkligheten blev en annan.

Stora barngrupper och svårigheter att få till den planeringstid som är så viktig för att kunna följa läroplanen skapade en ohållbar arbetsmiljö. Ingen extra personal sattes in vid planeringstid, och planeringstiden var det första som rök när någon i personalen var sjuk och det rådde vikariebrist.

"Jag märkte snart att fanns en kultur av självuppoffring. Att självklart jobba över, självklart ge avkall på planeringstiden, självklart försöka lösa allt. Att man inte är hemma när man är sjuk och att man har dåligt samvete när man vabbar sina egna barn för man vet hur slitigt det är på jobbet. Särskilt om de inte har fått in någon vikarie".

Anna började få sömnproblem och låg ofta vaken länge om nätterna och grubblade över situationen på jobbet. En chef såg signalerna och lät Anna gå en stresshanteringskurs. Där lärde hon sig se mönster i sitt eget beteende och i verksamheten som inte var hållbara.

"Min strategi för att kunna fortsätta jobba blev att bromsa. Bromsa in på projekt och idéer, bromsa in på engagemang, bromsa in på ambitioner".

I perioder har det inneburit att gå till jobbet och bara finnas där som en trygg vuxen som är närvarande med barnen. Att sitta ner på golvet och göra det barnen gör. Men ingen dokumentation, ingen planerad verksamhet. Bara minsta möjliga insats, förklarar Anna.

Det har fungerat väl som en metod för att inte bränna ut sig. Men för Anna som brinner för verksamhetsutveckling och utforskande lärande så har det också blivit tråkigt att jobba.

"Jag drar ner på läroplanen som jag verkligen tror på, som jag tror ger riktningen för en förskola där alla barn får upptäcka lärandets magi. Det är tråkigt att inte känna att jag kan göra det jobb jag är utbildad för och det är psykiskt påfrestande att känna att jag inte kan leva upp till styrdokumentens krav".

Anna ser inte hur det ska gå att följa läroplanen utan mer resurser. Resurser som i sin tur ger en ökad vuxentäthet som kan ge möjlighet att få ut mer planeringstid och möjlighet att dela upp barnen i smågrupper under större delen av dagen.

"Barngrupperna är fortfarande 18 barn på tre heltider. Men skillnaden jag upplevt är att barnen nu i större utsträckning går heltidsdagar. Men bemanningen är alltså detsamma trots att vi har fler barn tidigt och sent på dagen. Så vi får mer att göra men med samma förutsättningar som tidigare".

Det råder brist på förskollärare, likväl som vikarier. När förskolan Droppen skickade hem barn svarade förskolechefen i Krokoms kommun att den stora anledningen till vikariebristen var högkonjunkturen. Det är helt enkelt svårt att få tag på vikarier när det råder relativt låg arbetslöshet.

Annas berättelse, och alla andras vittnesmål från arbetet inom förskolan under rörelsen #pressatläge, visar att det är ett akut läge för landets politiker att få till en hållbar situation i förskolan.

Alldeles oavsett konjunkturcykel eller var i landet man bor.

Anna heter egentligen något annat.